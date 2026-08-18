محرومیت تا ۱۰ سال برای استفاده از وسایل الکترونیکی در کنکور

به گزارش ایلنا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی سراسری به شهروندان اعلام کرد: طبق ماده ۵ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، همراه داشتن و استفاده از هر گونه وسایل غیرمجاز ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار (مثل: تلفن همراه، انواع ساعت های هوشمند، دستبندها، پیجر، هندزفری) موجب محرومیت از یک تا ده سال از آزمون می شود.

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