محرومیت تا ۱۰ سال برای استفاده از وسایل الکترونیکی در کنکور
معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با استناد به مواد ۵ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، نسبت به همراه داشتن و استفاده از وسایل الکترونیکی غیرمجاز در جلسه آزمون هشدار داد.
به گزارش ایلنا، معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در پیامکی سراسری به شهروندان اعلام کرد: طبق ماده ۵ و ۶ قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمونهای سراسری مصوب سال ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی، همراه داشتن و استفاده از هر گونه وسایل غیرمجاز ارتباط الکترونیکی و دستگاههای حافظه دار (مثل: تلفن همراه، انواع ساعت های هوشمند، دستبندها، پیجر، هندزفری) موجب محرومیت از یک تا ده سال از آزمون می شود.