۱۸۱ مدرسه، ۸۲ ایستگاه مترو و ۲۵۳ مرکز تجاری تهران قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه را دارند

به گزارش ایلنا، علی نصیری رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران در نشستی خبری گفت: مجموعا در بوستان های تهران یک میلیون نفر ظرفیت برای اسکان ایجاد شد. همچنین در بخش ظرفیت های محلی در مسجدها، مدرسه ها، سراهای محلات و پایگاه های مدیریت بحران، برای دو میلیون نفر ظرفیت پیش بینی شد. در واقع کاری بزرگ ماندگار، به یادماندنی و واقعی در این مراسم انجام شد. یک واقعه بزرگ تاریخی و یک اتفاق باشکوه با حضور میلیونی مردم رقم خورد و با برگزاری موفقیت آمیز این مراسم، تهران آماده تر از هر زمانی برای هر تجمع انبوه و مراسمات مختلف مانند جشن غدیر و امام رضایی ها شد.

نصیری در ادامه با بیان اینکه در اسکان اضطراری پیش از این از چادر، مسجد و مدرسه سخن گفته می‌شد، گفت: در این شرایط هتل به ادبیات امدادگری و اسکان اضطراری اضافه شد. ما وظیفه داریم بهترین آنچه داریم در اختیار شهروندان قرار دهیم.

وی افزود: ۱۲ هزار داوطلب و جهادگر در ایام جنگ با سازمان مدیریت بحران همکاری و نسبت به پاکسازی منازل آسیب دیده اقدام می‌کردند. در ایام جنگ ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد دچار آسیب جزئی همچون شکستن شیشه شدند که این گروه‌های داوطلب به نصب شیشه و پاکسازی این منازل را بر عهده گرفتند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت: ۹ هزار و ۵۴۰ نفر در ۴۶ هتل اسکان یافتند و هفته گذشته اسکان اضطراری در هتل‌ها به طور کامل پایان یافت.

وی اضافه کرد: هزار و ۷۸۷ ودیعه مسکن به آسیب دیدگان جنگ پرداخت شد و مسائل موارد معدودی که با شهرداری به نتیجه نرسیدند، تک به تک در حال بررسی و رفع است.

نصیری با بیان اینکه ۳۰ نفر در ساختمان سازمان مدیریت بحران به طور همزمان پاسخگوی شهروندان بودند، گفت: به ۳۲ هزار پیام در ایام جنگ پاسخ داده شد و موارد را به مناطق ۲۲گانه و سازمان‌ها و شرکت‌ها انتقال می‌دادیم‌.

وی افزود: پرونده ۱۳ هزار و ۶۵۰ خودرو و ۱۰ هزار و ۹۲ موتورسیکلت تشکیل شد و با ورود دولت مسائل مربوط به خسارات خودروها در حال پیگیری است و متولی پرداخت خسارت اسباب و اثاثیه مشخص شد و بیمه ایران در تهران و بنیاد مسکن در استان‌ها این مسئولیت را برعهده گرفتند. در تهران تمام موارد بازسازی جز پرداخت خسارت خودرو و اسباب و اثاثیه بر عهده شهرداری است.

نصیری در مورد وضعیت پناهگاه‌ها در پایتخت اظهار کرد: ۳۰ پناهگاه در منطقه یک، ۱۶ پناهگاه در منطقه ۲، ۲۴ پناهگاه در منطقه سه، ۳۶ پایگاه در منطقه چهار، ۲۸ پناهگاه در منطقه پنج، ۱۵ پناهگاه در منطقه ۶، ۱۲ پناهگاه در منطقه هفت، ۲۹ پناهگاه در منطقه هشت، ۱۱ پناهگاه در منطقه ۹، ۲۷ پناهگاه در منطقه ۱۰، ۲۵ پناهگاه در منطقه ۱۱، ۱۹ پناهگاه در منطقه ۱۲، ۹ پناهگاه در منطقه ۱۳، ۳۵ پناهگاه در منطقه ۱۴، ۱۹ پناهگاه در منطقه ۱۵، ۷۳ پناهگاه در منطقه ۱۶، ۵۳ پناهگاه در منطقه ۱۷، ۶ پناهگاه در منطقه ۱۸ و ۱۷ پناهگاه در منطقه ۱۹ وجود دارد و منطقه ۲۲ هیچ پناهگاهی ندارد.

وی با تاکید بر اینکه این پناهگاه‌ها در مدارس هستند، ادامه داد: از این تعداد پناهگاه در مناطق دو پناهگاه در منطقه یک، ۱۰ پناهگاه در منطقه ۲، ۶ پناهگاه در منطقه سه، ۱۹ پناهگاه در منطقه چهار، ۱۲ پناهگاه در منطقه پنج، ۱۰ پناهگاه در منطقه ۶، دو پناهگاه در منطقه هفت، ۱۲ پناهگاه در منطقه هشت، هفت پناهگاه در منطقه ۹، سه پناهگاه در منطقه ۱۰، ۱۷ پناهگاه در منطقه ۱۱، هشت پناهگاه در منطقه ۱۲، پنج پناهگاه در منطقه ۱۳، هفت پناهگاه در منطقه ۱۴، ۶ پناهگاه در منطقه ۱۵، ۱۷ پناهگاه در منطقه ۱۶، ۱۹ پناهگاه در منطقه ۱۷، یک پناهگاه در منطقه ۱۸، هفت پناهگاه در منطقه ۱۹، ۶ پناهگاه دز منطقه ۲۰ و پنج پناهگاه در منطقه ۲۱ قابلیت استفاده دارد.

نصیری در ادامه این نشست گزارشی درخصوص اقدامات شهرداری در حوزه بازسازی آسیب‌های جنگ رمضان ارائه کرد و با بیان اینکه آرزوی آوارگی شهروندان را پس از جنگ رمضان به دل اسراییلی ها گذاشتیم، گفت: در بخش خسارت های واحدهای ساختمانی ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد آسیب دیدند که بازسازی ها در مجموع پیشرفت ۹۶ درصدی داشته است. بخش خسارت های جزیی ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد را شامل می شد که پیشرفت ۹۸ درصدی در آن داریم. درباره ۹۰۸۵ واحدی که در بخش خسارت های متوسط قرار گرفتند پیشرفت ۹۶ درصدی را تاکنون شاهد بودیم. ۴۰۴ واحد شامل مقاوم سازی بودند که پیشرفت ۳۵ درصدی را در این بخش داشتیم و در حوزه تخریب و نوسازی نیز پیشرفت ۶۵ درصدی را درباره ۲۱۳۵ واحد شامل این بخش داشتیم.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران اضافه کرد: پس از جنگ ۱۲ روزه یک مجموعه EOC زیرسطحی آماده‌ و قبل از جنگ رمضان آماده افتتاح کردیم.این اتفاقی بود که در جنگ ۱۲ روزه نداشتیم. همچنین در پایگاه ها نیز کسانی که از شهرستان ها برای کمک آمده بودند، اسکان پیدا کردند.

وی تاکید کرد: در خصوص پناهگاه ها، تا سال گذشته قانون و ضابطه نداشیتم اما الان این موضوع ضابطه دارد. برای پناهگاه چیزی با این عنوان می تواند وجود داشته باشد که در طول سال نیز از ان در بخش های دیگر استفاده شود.

به گزارش شهر، نصیری با بیان اینکه سه نوع فضا داریم که برای پناهگاه می شود مطرح کرد که شامل پناهگاه های ویژه (سطح یک)، راهبردی (سطح دو) و سطح سه شامل پناهگاه های عمومی می شود، افزود: در بحث مدارس در مجموع ۵۱۸ مدرسه برای پناهگاه وجود دارد که ۱۸۱ مورد آن قابل استفاده به عنوان پناهگاه است. همچنین ۸۲ ایستگاه مترو زیرسطحی دارای قابلیت استفاده به عنوان پناهگاه دارد. خطوط جدیدی که ساخته خواهند شد دارای مطالعه پدافند غیرعامل هستند و مساله پناهگاه در آنها دیده خواهد شد. در بحث مجتمع های اداری و تجاری شناسایی شده به عنوان پناهگاه نیز، ۲ میلیون و ۶۸۱ هزار و ۹۰۰ متر مربع است که ۲۵۳ مرکز تجاری را شامل می شود.

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