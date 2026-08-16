ارسال کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی به مدارس در نیمه دوم شهریورماه

به گزارش ایلنا، محمد جعفری از هدف‌گذاری برای افزایش فضاهای ورزشی و بهداشتی مدارس، تجهیز ۷۲ هزار مدرسه و اجرای برنامه‌های متنوع ورزشی برای داشتن مهرماه آرام و بانشاط خبر داد و گفت: الگو، مدل و برنامه‌ای که در بسته چندرسانه‌ای ارائه شده، کلیت اجرای برنامه‌های حوزه تربیت بدنی و سلامت را برای داشتن یک مهر آرام، بانشاط و بی‌دغدغه معرفی می‌کند.

وی با بیان اینکه ارتقای سرانه فضاهای ورزشی به عنوان یکی از مؤلفه‌ها و شاخص‌های اصلی اجرای درس تربیت بدنی و فعالیت‌های ورزشی، در برنامه هفتم تکلیف شده است تا سرانه فضای ورزشی آموزش و پرورش تا پایان برنامه هفتم به یک مترمربع برسد افزود: با حمایت وزیر آموزش و پرورش و مشارکت استان‌ها، شهرستان‌ها و مناطق، سال گذشته ۲ هزار و ۸۶۲ فضای ورزشی به فضاهای ورزشی کشور اضافه شد و اکنون ۱۲ هزار و ۶۶ فضای ورزشی در اختیار مدارس قرار دارد.

جعفری با بیان اینکه میانگین سرانه فضای ورزشی کشور اکنون ۴۸ صدم مترمربع است و برای امسال نیز احداث و ایجاد ۳ هزار فضای ورزشی و ۲ هزار و ۳۷۴ فضای بهداشتی هدف‌گذاری شده است، یکی دیگر از مؤلفه‌ها و شاخص‌های اصلی برنامه‌های ورزشی و سلامت‌محور را تجهیزات ورزشی و بهداشتی دانست و گفت: در تفاهم‌نامه‌ای که با ادارات کل آموزش و پرورش استان‌ها داشتیم، از استان‌ها خواستیم با مناطق و مناطق نیز با مدارس تفاهم‌نامه داشته باشند و نیازسنجی‌ها انجام شده است.

وی با بیان اینکه ۷۲ هزار مدرسه در نیمه دوم شهریورماه با ارسال کاروان تجهیزات ورزشی و بهداشتی، از این تجهیزات بهره‌مند خواهند شد ادامه داد: شبکه ملی یادگیری منابع انسانی با عنوان «شمیم» به‌هم‌آموزی، ازهم‌آموزی و باهم‌آموزی، فعالیت‌های بزرگی را برای معلمان، مدیران، کارکنان و دانش‌آموزان آغاز کرده است در تفاهم‌نامه‌های انجام‌شده با استان‌ها، موضوع منابع انسانی نیز مورد توجه قرار گرفته است.

جعفری با بیان اینکه برنامه میدان پویا برای اجرا و ارزشیابی درس تربیت بدنی است گفت: این طرح از مهرماه برای داشتن یک مهر بانشاط آغاز خواهد شد.

جعفری با بیان اینکه المپیادهای ورزشی درون‌مدرسه‌ای نیز ابتدا به صورت بین‌کلاسی و سپس در سطح مدارس، منطقه‌ای، استانی و کشوری برگزار خواهد شد افزود: در حال حاضر هشت رشته ورزشی با مجوز مربوطه، از دو روز دیگر در شش منطقه کشور به صورت منطقه‌ای آغاز خواهد شد.

وی اظهار کرد: وزارت ورزش، وزارت بهداشت، وزارت کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، جمعیت هلال احمر، شهرداری‌ها، فدراسیون‌ها و کمیته ملی المپیک باید در ستاد، استان‌ها و شهرستان‌ها در این زمینه مشارکت داشته باشند تا بتوان برای شادابی و نشاط دانش‌آموزان گام مؤثری برداشت.