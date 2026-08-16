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فقط از پیج‌هایی خرید کنید که سایت دارند

فقط از پیج‌هایی خرید کنید که سایت دارند
کد خبر : 1826652
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معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا از کلاهبرداری برخی فروشگاه‌ها در اینستاگرام خبر داد.

به گزارش ایلنا، سرهنگ دوم جواد مختاررضایی معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا گفت: بسیاری از صفحات فروشگاهی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فاقد مجوزهای قانونی کسب‌وکار هستند. وی گفت: طبق قوانین جاری، اعتبار یک فروشگاه برخط فقط در صورتی به رسمیت شناخته می‌شود که دارای وب‌سایت رسمی و «نماد اعتماد الکترونیک» باشد.

به گزارش صدا و سیما، معاون فرهنگی و اجتماعی پلیس فتا فراجا با اشاره به اینکه برای خرید، به فروشگاه‌های دارای سایت معتبر و نماد قابل استعلام مراجعه کرده، پیش از اطمینان از اعتبار فروشنده نیز بیعانه واریز نکنید.تصریح کرد: برای جلوگیری از خسارات مالی و کلاهبرداری‌های احتمالی، خریدها صرفاً از طریق وب‌سایت‌های دارای نماد و از طریق درگاه‌های پرداخت رسمی صورت گیرد. پرداخت‌های خارج از درگاه‌های بانکی (مانند کارت به کارت)، کاربر را از حمایت‌های قانونی محروم و پیگیری آنها را به‌دلیل ماهیت پلتفرم‌های خارجی، بسیار دشوار می‌کند.

وی ادامه داد: مردم موارد مشکوک را به شماره ۰۹۶۳۸۰ یا به سایت پلیس فتا گزارش کنند.

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