به گزارش ایلنا، پرویز سروری در چهارصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه افتخار می کنیم موجب تقویت اقداماتی که در شهر برای رفاه حال مردم می شود، باشیم، اظهار کرد: کسانی که در پرونده خود جز چند تذکر، چیزی ندارند باید فکر قبر و قیامت خود باشند.

وی با بیان اینکه جلسه ای با رئیس جمهور و فعالان احزاب سیاسی برگزار شد، خاطرنشان کرد: رئیس جمهور این موضوع را مطرح کرد که اقدامات قاطع و امنیت آفرین قوه قضاییه در برابر کسانی که شهر را به آتش کشیدند و حکم اعدام آنها را صادر کردند، موجب سرمایه گریزی می شود. اتفاقات ۱۸ و ۱۹ دی جنایت و شهرسوزی بود؛ این اتفاقات سرمایه گریز نیست اما به سزای عمل رساندن کسانی که شهر را به آتش کشیدند، سرمایه گریز است؟ این اظهارات باید در بستر جدی تری بررسی شود.

نایب رئیس شورا با اعلام اینکه این موضوع مطرح شده که در تنگه هرمز باید قواعد بین المللی را بررسی کرد، یادآور شد: جنگ آمریکا و ایران تمام قواعد بین المللی را از بین برد. این قواعد باعث شد که آمریکا به عنوان عضو سازمان ملل به ایران که آن هم عضو سازمان ملل است حمله کند. امروز هم ترامپ کشورهای مختلف را تهدید می کند و می گوید می خواهد حاکمیت تنگه هرمز را بر عهده بگیرد. امروز دو کشور اتمی به یک کشور غیراتمی حمله می کنند و محکوم نمی شوند. این موارد نشان می دهد که دنیا با زور و قدرت اداره می شود.

وی ادامه داد: با این شرایط می گویند باید در مورد تنگه هرمز قواعد بین المللی را مدنظر قرار داد. باید از منظر قدرت صحبت کنیم و نباید خود را اسیر این لفاظی ها و قواعد کنیم.

به گزارش شهر، سروری تأکید کرد: از وزارت امور خارجه درخواست می کنیم که نسبت به این موضوع توجه کافی را داشته باشند. امروز قواعد بین المللی دست قدرت و زور است و ایران با بازدارندگی این بساط را بر هم می زند. بنده ضمن تقدیر از تلاش های مسئولان از آنها درخواست می کنم تنگه هرمز را با مدیریت و مالکیت جمهوری اسلامی اداره کنند و خود را درگیر مسائل انحرافی و بی خاصیت نکند.

وی افزود: از قوه قضاییه نیز تقدیر می کنم که اقدامات امنیت سازی در کشور انجام دادند و امیدواریم چنین اقدامات امنیت سازی تداوم داشته باشد.

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