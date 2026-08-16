وی افزود: مهارت‌های فرزندپروری و مهارت‌های زندگی از جمله برنامه‌های مؤثر در این زمینه هستند که به والدین کمک می‌کنند ارتباط سازنده‌ای با فرزندان خود داشته باشند و آنها را به‌گونه‌ای تربیت کنند که در آینده بتوانند به شکل مستقل از خود مراقبت کنند.

این روانشناس با اشاره به مفهوم خودمراقبتی گفت: دنیا حدود سه تا چهار دهه است که بر خودمراقبتی تمرکز کرده و هدف آن این است که افراد از کودکی مسائل و خطرات پیرامون خود را بشناسند و برای جلوگیری از گرفتار شدن در آسیب‌ها، از خود مراقبت کنند.

قربانی، ایجاد فضای امن در خانواده را یکی از مهم‌ترین عوامل محافظت‌کننده در برابر آسیب‌های اجتماعی دانست و گفت: در بسیاری از مواقع، یک تعامل سازنده میان والدین و فرزندان می‌تواند نقش مهمی در مراقبت از آنها داشته باشد.

وی ادامه داد: گوش دادن فعال، ارتباط چشمی، اختصاص زمان مناسب به فرزندان و ایجاد فضایی که کودک احساس کند شنیده و درک می‌شود، از جمله رفتارهایی است که اعتماد و امنیت را در خانواده افزایش می‌دهد.

این کارشناس حوزه اعتیاد تصریح کرد: وقت گذاشتن برای فرزندان فقط به ثبت‌نام آنها در کلاس‌ها و دوره‌های آموزشی محدود نمی‌شود؛ والدین باید زمانی که در کنار فرزند خود هستند، حضور واقعی داشته باشند، با او بازی کنند، شوخی کنند و فضایی صمیمی و امن ایجاد کنند.

وی افزود: اگر این پیوند از دوران کودکی شکل بگیرد و حفظ شود، در نوجوانی و بزرگسالی به یک عامل محافظت‌کننده تبدیل خواهد شد.

قربانی درباره عوامل افزایش‌دهنده احتمال گرایش به مصرف مواد نیز گفت: ژنتیک، الگو بودن والدین، شرایط محیط زندگی، وضعیت خانواده و اختلالات عاطفی و رفتاری از جمله عواملی هستند که می‌توانند احتمال مصرف مواد در بزرگسالی را افزایش دهند.

وی در عین حال تأکید کرد: خانواده توانمند می‌تواند بخش مهمی از این عوامل خطر را کنترل کند.

این روانشناس گفت: خانواده توانمند، خانواده‌ای آگاه است که ارتباط سازنده‌ای با فرزندان دارد، والدین آن از سلامت روانی مناسبی برخوردارند، آموزش‌های لازم را دیده‌اند و خود نیز الگوی مناسبی برای فرزندان هستند.

قربانی خاطرنشان کرد: خانواده باید در عین صمیمیت، قوانین و چارچوب‌های مشخصی داشته باشد و مرزهای میان اعضای آن روشن باشد؛ چنین خانواده‌ای می‌تواند محیطی امن و پذیرنده برای رشد کودک فراهم کند.