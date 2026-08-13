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معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی:

در دولت چهاردهم برای اولین بار هرروز ۳ مجوز فعالیت تشکل‌های مردمی صادر شد

در دولت چهاردهم برای اولین بار هرروز ۳ مجوز فعالیت تشکل‌های مردمی صادر شد
کد خبر : 1825568
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معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور طی پیامی با تبریک روز تشکل‌های مردمی نوشت: در دولت چهاردهم نه تنها مجوز هیچ تشکلی باطل نشد، بلکه برای اولین بار، هر روز سه مجوز فعالیت ملی یا استانی برای تشکل‌های مردمی صادر شد.

به گزارش ایلنا به نقل از مرکز اطلاع‌رسانی وزارت کشور، متن پیام رئیس سازمان امور اجتماعی کشور به‌شرح ذیل است : 

بسمه تعالی

۲۲ مردادماه، روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های مردمی، فرصتی برای پاسداشت نقش ارزشمند مردم و تشکل‌های مردمی در تقویت سرمایه اجتماعی، حل مسائل جامعه و صیانت از هویت و منافع ملی است.

در جنگ چهل‌روزه، تشکل‌های مردمی با حضوری آگاهانه، مسئولانه و غرورآفرین، بار دیگر نشان دادند که سرمایه اجتماعی کشور در بزنگاه‌های تاریخی می‌تواند به پشتوانه‌ای بزرگ برای ملت ایران تبدیل شود. محکومیت آگاهانه و مسئولانه تجاوز به کشور، تبیین آثار و پیامدهای فرهنگی و تمدنی این تجاوز و پیگیری و بازتاب۶zb جنایت مدرسه میناب در مجامع و نهادهای بین‌المللی، بخشی از اقدامات ارزشمند تشکل‌ها در این مقطع بود.

این حضور، جلوه‌ای از صیانت از انسجام ملی، دفاع از کرامت انسانی، تقویت همبستگی اجتماعی و روایت مسئولانه حقیقت بود و نشان داد تشکل‌های مردمی می‌توانند در کنار ایفای نقش اجتماعی، در عرصه‌های ملی و بین‌المللی نیز صدای مردم ایران باشند.

در دولت چهاردهم و با رویکرد مردم‌محوری، تلاش شده است فعالیت تشکل‌ها بر پایه شفافیت، حاکمیت قانون، پرهیز از سلیقه‌محوری و حمایت قانونی از فعالیت‌های مشروع و قانونی آنان تقویت شود. در همین مسیر،  بدون شکایت و بدون لغو مجوز هیچ تشکلی، فرایند طولانی صدور مجوز با اصلاح رویه‌ها به کمتر از سه ماه کاهش یافته است و به صورت میانگین هرروز سه مجوز فعالیت برای تشکل ها صادر شده است.

این رویکرد، گامی در جهت اعتمادسازی و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر جامعه مدنی در عرصه عمومی است؛ چراکه مردم، صاحبان اصلی سرمایه اجتماعی‌اند و تشکل‌ها یکی از مهم‌ترین بسترهای سازمان‌یافتگی این سرمایه برای خدمت به ایران و حل مسائل کشورند.

ضمن تبریک این روز به همه تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان اجتماعی، داوطلبان و کنشگران مردمی، از تلاش‌های مسئولانه آنان در دفاع از ایران، انسجام ملی، هویت فرهنگی و کرامت انسانی صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

سید محمد بطحایی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور

 

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