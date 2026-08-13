بسمه تعالی

۲۲ مردادماه، روز ملی تشکل‌ها و مشارکت‌های مردمی، فرصتی برای پاسداشت نقش ارزشمند مردم و تشکل‌های مردمی در تقویت سرمایه اجتماعی، حل مسائل جامعه و صیانت از هویت و منافع ملی است.

در جنگ چهل‌روزه، تشکل‌های مردمی با حضوری آگاهانه، مسئولانه و غرورآفرین، بار دیگر نشان دادند که سرمایه اجتماعی کشور در بزنگاه‌های تاریخی می‌تواند به پشتوانه‌ای بزرگ برای ملت ایران تبدیل شود. محکومیت آگاهانه و مسئولانه تجاوز به کشور، تبیین آثار و پیامدهای فرهنگی و تمدنی این تجاوز و پیگیری و بازتاب۶zb جنایت مدرسه میناب در مجامع و نهادهای بین‌المللی، بخشی از اقدامات ارزشمند تشکل‌ها در این مقطع بود.

این حضور، جلوه‌ای از صیانت از انسجام ملی، دفاع از کرامت انسانی، تقویت همبستگی اجتماعی و روایت مسئولانه حقیقت بود و نشان داد تشکل‌های مردمی می‌توانند در کنار ایفای نقش اجتماعی، در عرصه‌های ملی و بین‌المللی نیز صدای مردم ایران باشند.

در دولت چهاردهم و با رویکرد مردم‌محوری، تلاش شده است فعالیت تشکل‌ها بر پایه شفافیت، حاکمیت قانون، پرهیز از سلیقه‌محوری و حمایت قانونی از فعالیت‌های مشروع و قانونی آنان تقویت شود. در همین مسیر، بدون شکایت و بدون لغو مجوز هیچ تشکلی، فرایند طولانی صدور مجوز با اصلاح رویه‌ها به کمتر از سه ماه کاهش یافته است و به صورت میانگین هرروز سه مجوز فعالیت برای تشکل ها صادر شده است.

این رویکرد، گامی در جهت اعتمادسازی و فراهم‌کردن زمینه حضور مؤثرتر جامعه مدنی در عرصه عمومی است؛ چراکه مردم، صاحبان اصلی سرمایه اجتماعی‌اند و تشکل‌ها یکی از مهم‌ترین بسترهای سازمان‌یافتگی این سرمایه برای خدمت به ایران و حل مسائل کشورند.

ضمن تبریک این روز به همه تشکل‌های مردم‌نهاد، فعالان اجتماعی، داوطلبان و کنشگران مردمی، از تلاش‌های مسئولانه آنان در دفاع از ایران، انسجام ملی، هویت فرهنگی و کرامت انسانی صمیمانه قدردانی می‌کنیم.

سید محمد بطحایی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور