ورود نسل جدید پیسمیکرهای بدون سیم به کشور/ گامی نو در درمان بیماران قلبی
هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران، در ادامه سیاست توسعه دسترسی بیماران به فناوریهای نوین پزشکی، برای نخستینبار نسبت به تأمین پیسمیکرهای بدون سیم (Leadless Pacemaker) اقدام کرده و همزمان با هدف کاهش هزینههای درمان، تا ۸۰ درصد هزینه، این فناوری پیشرفته را برای بیماران واجد شرایط تحت پوشش قرار داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، در راستای مأموریت هیأت امنای صرفهجویی ارزی در معالجه بیماران برای تأمین فناوریهای پیشرفته حوزه سلامت و کاهش وابستگی بیماران به خدمات درمانی خارج از کشور، نسل جدید پیسمیکرهای بدون سیم وارد کشور شد و در مراکز درمانی منتخب مورد استفاده قرار گرفت.
پیسمیکرهای بدون سیم، یکی از جدیدترین دستاوردهای فناوری پزشکی در درمان اختلالات ریتم قلب به شمار میروند که برخلاف پیسمیکرهای متداول، فاقد لید (سیم) و جیب زیرپوستی هستند.
این دستگاه از طریق کاتتر و بدون نیاز به جراحی باز، مستقیماً در داخل بطن راست قلب کاشته میشود و با حذف لیدها، بسیاری از عوارض مرتبط با سیستمهای متداول از جمله عفونت، شکستگی یا جابهجایی لید را به میزان قابل توجهی کاهش میدهد.
این فناوری بهویژه برای بیمارانی که به دلیل عفونتهای مکرر، مشکلات عروقی، محدودیت دسترسی وریدی، یا سابقه چندین بار تعویض پیسمیکر امکان استفاده از سیستمهای معمول را ندارند، یک راهکار درمانی مؤثر و گاه نجاتبخش محسوب میشود. همچنین در برخی بیماران نوجوان و جوان که حفظ مسیرهای وریدی برای درمانهای آینده اهمیت ویژهای دارد، این فناوری میتواند مزیت قابل توجهی ایجاد کند.
هیأت امنای صرفهجویی ارزی علاوه بر تأمین این فناوری پیشرفته، با هدف جلوگیری از تحمیل هزینههای سنگین به بیماران، تا ۸۰ درصد هزینه تهیه پیسمیکرهای بدون سیم را نیز تقبل کرده است تا بیماران واجد شرایط بتوانند بدون دغدغه مالی از این روش درمانی بهرهمند شوند.
تأمین پیسمیکرهای بدون سیم، بخشی از سیاست راهبردی هیأت امنا در توسعه دسترسی بیماران ایرانی به فناوریهای روز دنیا است؛ سیاستی که بر انتقال فناوریهای نوین، کاهش وابستگی درمانی، جلوگیری از اعزام بیماران به خارج از کشور و ارتقای کیفیت خدمات تخصصی قلب و عروق استوار است.
هیأت امنای صرفهجویی ارزی طی سالهای اخیر علاوه بر تأمین پیسمیکرها و ICD، در حوزه ورود فناوریهای پیشرفته درمانی از جمله سامانههای نوین پرتودرمانی، تجهیزات پیوند اعضا، کاشت حلزون شنوایی، فناوریهای پیشرفته جراحی و سایر تجهیزات هایتک پزشکی نیز نقش مؤثری در ارتقای زیرساختهای درمانی کشور ایفا کرده است.
با ورود این فناوری، بیماران ایرانی واجد شرایط میتوانند همسطح مراکز درمانی پیشرفته جهان از یکی از نوینترین روشهای درمان اختلالات ریتم قلب بهرهمند شوند.