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نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی تهران در ایام تعطیل آخر هفته جاری

نحوه فعالیت مراکز معاینه فنی تهران در ایام تعطیل آخر هفته جاری
کد خبر : 1824998
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مراکز معاینه فنی منتخب در ایام تعطیل هم زمان با رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع) در پایتخت فعال هستند.

به گزارش ایلنا، در روز_ چهارشنبه ۲۱ مردادماه ۱۴۰۵_ ماه مصادف با رحلت حضرت رسول اکرم(ص) و شهادت امام حسن مجتبی(ع) مراکز شهید آبشناسان، شقایق، نیایش، دماوند، خاوران، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام، شهید حکیم و واحدهای سیار جیحون، بوتان، ارتش، شربعتی، گیلان، شهید کلاهدوز، اوشان، اتحاد، یاس فاطمی، زیبادشت، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ فعال هستند. 

به گزارش شهر، همچنین در روز پنج شنبه ۲۲ مردادماه مصادف با سالروز شهادت حضرت امام رضا(ع) مراکز معاینه فنی شهید آبشناسان، شقایق، چمران، نیایش، سراج، دماوند، خاوران، امام رضا(ع)، شهدای زمان آباد، فدائیان اسلام، شهید حکیم و واحدهای سیار جیحون، بوتان، ارتش، شریعتی، نوبنیاد، شهید کلاهدوز، اوشان، اتحاد، یاس فاطمی، زیبادشت، بوعلی از ساعت ۷ صبح الی ۱۴ خدمات ارائه می دهند.

گفتنی است پس از این ایام، در روز جمعه نیز مانند سایر هفته‌ها، تعدادی از مراکز منتخب به ارائه خدمات می‌پردازند. از شهروندان گرامی درخواست می‌شود برای اطلاع از نشانی و ساعت کار مراکز، به وب‌سایت رسمی ستاد معاینه فنی خودروهای تهران به آدرس inspection.tehran.ir مراجعه کنند.

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