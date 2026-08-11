تشکری هاشمی:
تبلیغات شهری نباید به زبان فارسی آسیب بزند
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با انتقاد از نحوه استفاده از زبان فارسی در برخی تبلیغات شهری، گفت: تبلیغات و اطلاعرسانی شهری باید علاوه بر زیبایی و خلاقیت، از استانداردهای لازم برای خوانایی برخوردار باشد؛ چراکه نحوه نمایش نامتعارف کلمات میتواند علاوه بر خدشه به هویت و زبان فارسی، موجب حواسپرتی رانندگان و افزایش خطر حوادث ترافیکی شود.
به گزارش ایلنا، سید جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای اسلامی شهر تهران، با اشاره به اتفاق رخداده در تبلیغات شهری تهران طی دو هفته گذشته و آنچه «قاعدهشکنی در نحوه استفاده از زبان فارسی» عنوان کرد، گفت: زبان فارسی میراثی برای بالیدن و امانتی برای آیندگان است و واژهها، جان زبان و آیینه فرهنگ جامعهاند.
وی افزود: زبان فارسی تنها وسیله گفتوگو و انتقال پیام نیست، بلکه بخشی از هویت، فرهنگ و حافظه تاریخی ملت ایران است؛ زبانی که قرنها اندیشه، دانش، حکمت، عشق، اخلاق و هنر این سرزمین را در خود جای داده و به نسلهای پس از خود منتقل کرده است.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران ادامه داد: فارسی، زبان شاهنامه فردوسی، غزلهای حافظ، حکمت سعدی، اندیشه خیام و عرفان مولاناست؛ زبانی که توانسته حماسه، عرفان، فلسفه، اخلاق، عشق و خرد را با ظرافتی کمنظیر در قالب واژه و شعر جاودانه کند.
تشکری هاشمی با تأکید بر اینکه این میراث ارزشمند حاصل تلاش یک نسل یا یک دوره تاریخی نیست، اظهار کرد: زبان فارسی میراث هزاران سال فرهنگ و تمدن ایرانی است و حفظ و پاسداشت آن، مسئولیتی همگانی و اخلاقی است.
وی تصریح کرد: استفاده نادرست از واژهها، جدا کردن اجزای کلمات و چیدن نامأنوس آنها در تابلوها و بنرهای شهری، صرفاً یک انتخاب گرافیکی نیست؛ بلکه میتواند به خوانایی زبان، زیبایی بصری شهر و احترام به میراث فرهنگی کشور آسیب بزند.
وی با اشاره به ارتباط مستقیم خوانایی تبلیغات شهری با ایمنی ترافیک گفت: این موضوع در معابر شهری اهمیت بیشتری پیدا میکند؛ چراکه رانندگان باید بتوانند پیام یک تابلو یا بنر را در کوتاهترین زمان ممکن دریافت کنند. هنگامی که کلمات به شکل نامتعارف، بریده، پراکنده یا درهمریخته نمایش داده میشوند، زمان و تلاش بیشتری برای خواندن و درک پیام لازم است و این مسئله میتواند موجب حواسپرتی، کاهش تمرکز و افزایش احتمال خطا و حوادث ترافیکی، بهویژه در معابر پرتردد شهری شود.
رئیس کمیسیون عمران و حملونقل شورای شهر تهران با بیان اینکه فضای شهری ویترین فرهنگ یک جامعه است، گفت: فضای شهری در عین حال بخشی از حیات و سرزندگی شهروندان محسوب میشود؛ بنابراین تبلیغات و اطلاعرسانی شهری باید در کنار زیبایی و خلاقیت، خوانا، استاندارد و ایمن باشد.
تشکری هاشمی تأکید کرد: سازمان زیباسازی شهر تهران نباید به بهای خدشه وارد شدن به زبان فارسی یا به خطر افتادن ایمنی شهروندان، خواستههای پیمانکاران تبلیغاتی را بپذیرد.
وی در پایان گفت: در کنار زیبایی شهر، باید زیبایی، اصالت و خوانایی زبان فارسی را نیز پاس بداریم؛ زبانی که نیاکان ما به امانت به ما سپردهاند و ما نیز باید آن را سالم، زیبا و سربلند به نسل آینده بسپاریم. پاسداشت زبان فارسی، پاسداشت هویت و فرهنگ ایران است و رعایت خوانایی پیامهای شهری نیز احترام به جان و ایمنی شهروندان محسوب میشود. امیدواریم در آینده شاهد چنین اتفاقات ضدفرهنگی و آسیبزننده به زبان و ادبیات فارسی نباشیم.این نسخه از نظر ترتیب استدلال، فعلهای خبری، حذف تکرارها و تفکیک محور فرهنگی از محور ایمنی ترافیکی منسجمتر است.
تشکری هاشمی در پایان تأکید کرد: همچنین از وزارت ارشاد درخواست دارم در صدور مجوزهای اکران شهری دقت لازم را داشته باشد.