رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر:
بررسی ابعاد اصلاحات مقررات بینالمللی بهداشت ضروری است
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت گفت: بررسی ابعاد فنی، حقوقی، دیپلماتیک و سایر ملاحظات اصلاحات ۲۰۲۴ مقررات بینالمللی بهداشت برای دستیابی به موضع واحد در کشور و قابل پذیرش توسط همه دستگاهها و سازمانها ضروری است.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، قباد مرادی در نشست «مقرات بهداشتی بین المللی IHR» با تاکید بر ضرورت هماهنگی دستگاههای مختلف و مرتبط کشور درباره مقررات بینالمللی بهداشت افزود: با توجه به اینکه کشور فرصت پذیرش اصلاحات را بر اساس موارد این سند بین المللی دارد، باید ابعاد فنی، حقوقی، دیپلماتیک و سایر ملاحظات اصلاحات سال ۲۰۲۴ بررسی و در نهایت بهتر است که همه دستگاههای کشور به یک موضع واحد و مشخص در این زمینه برسند.
وی بیان کرد: ایران در حال حاضر به مقررات بینالمللی بهداشت بازبینی سال ۲۰۱۴ پایبند است و در فرآیند بررسی اصلاحات جدید نیز جلسههای متعددی با حضور دستگاههای مرتبط و صاحبنظران برگزار شده و دیدگاههای فنی ایران در این جلسهها مطرح شده است. مقررات بینالمللی بهداشت، چارچوبی برای پیشگیری، آمادگی، شناسایی و پاسخ به رویدادهای بهداشتی با قابلیت گسترش فرامرزی است.
رئیس مرکز مدیریت بیماریهای واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: تجربه کووید ۱۹ نشان داد یک رویداد بهداشتی میتواند در مدت کوتاهی به یک مسئله بینالمللی تبدیل شود؛ بنابراین تقویت نظام دیدهبانی، شناسایی سریع تهدیدها و آمادگی برای پاسخ، اهمیت ویژهای دارد.
مرادی با اشاره به اینکه مقررات بینالمللی بهداشت در کنار حفاظت از سلامت، بر جلوگیری از ایجاد محدودیتهای غیرضروری در سفر و تجارت نیز تاکید دارد، گفت: مدیریت و گزارش رویدادهای بهداشتی میتواند پیامدهایی فراتر از حوزه سلامت داشته باشد و به همین دلیل بررسی همه ابعاد این اصلاحات ضروری است.
وی بیان کرد: وزارت بهداشت ملاحظات حقوقی، دیپلماتیک و سایر ملاحظات کشور را درک میکند و لازم است بخشهای فنی، حقوقی، دیپلماسی و سایر دستگاههای مرتبط، درباره منافع و آسیبهای احتمالی اصلاحات جدید به جمعبندی مشترک برسند.
مرادی گفت: هدف از برگزاری این جلسات، رسیدن به جمعبندی نهایی و ایجاد یک صدای واحد از سوی همه دستگاه ها و سازمان های کشور درباره اصلاحات مقررات بینالمللی بهداشت است.