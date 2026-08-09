وی بیان کرد: ایران در حال حاضر به مقررات بین‌المللی بهداشت بازبینی سال ۲۰۱۴ پایبند است و در فرآیند بررسی اصلاحات جدید نیز جلسه‌های متعددی با حضور دستگاه‌های مرتبط و صاحب‌نظران برگزار شده و دیدگاه‌های فنی ایران در این جلسه‌ها مطرح شده است. مقررات بین‌المللی بهداشت، چارچوبی برای پیشگیری، آمادگی، شناسایی و پاسخ به رویدادهای بهداشتی با قابلیت گسترش فرامرزی است.

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت ادامه داد: تجربه کووید ۱۹ نشان داد یک رویداد بهداشتی می‌تواند در مدت کوتاهی به یک مسئله بین‌المللی تبدیل شود؛ بنابراین تقویت نظام دیده‌بانی، شناسایی سریع تهدیدها و آمادگی برای پاسخ، اهمیت ویژه‌ای دارد.

مرادی با اشاره به اینکه مقررات بین‌المللی بهداشت در کنار حفاظت از سلامت، بر جلوگیری از ایجاد محدودیت‌های غیرضروری در سفر و تجارت نیز تاکید دارد، گفت: مدیریت و گزارش رویدادهای بهداشتی می‌تواند پیامدهایی فراتر از حوزه سلامت داشته باشد و به همین دلیل بررسی همه ابعاد این اصلاحات ضروری است.

وی بیان کرد: وزارت بهداشت ملاحظات حقوقی، دیپلماتیک و سایر ملاحظات کشور را درک می‌کند و لازم است بخش‌های فنی، حقوقی، دیپلماسی و سایر دستگاه‌های مرتبط، درباره منافع و آسیب‌های احتمالی اصلاحات جدید به جمع‌بندی مشترک برسند.

مرادی گفت: هدف از برگزاری این جلسات، رسیدن به جمع‌بندی نهایی و ایجاد یک صدای واحد از سوی همه دستگاه ها و سازمان های کشور درباره اصلاحات مقررات بین‌المللی بهداشت است.