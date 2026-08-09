به گزارش ایلنا، بخش‌هایی از جنگل‌های شهرستان بهشهر دچار آتش‌سوزی شده و نیرو‌های هلال‌احمر و آتش‌نشانی برای مهار کردن حریق در منطقه حضور دارند.

این آتش‌سوزی با گستردگی قابل توجه و به‌صورت پراکنده در بخش‌هایی از عرصه‌های جنگلی بهشهر در حال وقوع است.

نیرو‌های هلال‌احمر و آتش‌نشانی با حضور در منطقه، عملیات مهار و کنترل آتش را در دست اجرا دارند.

علت و میزان دقیق خسارت این آتش‌سوزی تاکنون اعلام نشده است.

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