برخورد قاطع تعزیرات با بازار سیاه بلیت اربعین
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی گفت: هرگونه گرانفروشی، فروش خارج از نرخ مصوب، فعالیت دلالان و ایجاد بازار سیاه، تخلف محسوب می شود و با متخلفان برخورد قانونی و قاطع خواهد شد.
به گزارش ایلنا، معاون وزیر دادگستری و رئیس سازمان تعزیرات حکومتی، با حضور در پایانه مسافربری جنوب تهران، از روند فروش بلیت سفرهای اربعین، وضعیت اعزام و بازگشت زائران و نحوه عرضه خدمات از سوی شرکتها و تعاونیهای مسافربری بازدید کرد.
علی فرهادی در این بازدید با تأکید بر استمرار طرح نظارت محرم و اربعین از ابتدای ماه محرم تا پایان ماه صفر، گفت: نظارت بر خدمات حملونقل زائران، بهویژه در روزهای پایانی مراسم اربعین و همزمان با افزایش بازگشت مسافران، با حساسیت بیشتری دنبال میشود تا هیچ زائری در تهیه بلیت، دسترسی به ناوگان یا دریافت خدمات مناسب با مشکل مواجه نشود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه بخش عمده بازگشت زمینی زائران از مرز مهران انجام میشود، اظهار کرد: بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته در ستاد مرکزی اربعین و سازمان راهداری، ظرفیت ناوگان متناسب با حجم تقاضا به مرزهای اربعینی اختصاص یافته است.
در این میان، روزانه حدود ۴۵۰ دستگاه ناوگان در پایانه برکت مرز مهران برای جابهجایی و بازگشت زائران پیشبینی شده و در مرزهای خسروی و شلمچه نیز ناوگان لازم با توجه به میزان تقاضا مستقر شده است.
فرهادی ادامه داد: شرکتها و تعاونیهای حملونقل مسافری مکلفاند ظرفیت ناوگان خود را در روزهای پرتردد به مسیرهای مرزی، بهویژه مرز مهران، اختصاص دهند و این اقدام با هدف پیشگیری از معطلی مسافران، مدیریت تقاضا و جلوگیری از ازدحام در پایانهها و مبادی ورودی کشور انجام میشود.
وی با اشاره به سازوکارهای پیشبینیشده برای کنترل فروش بلیت بیان کرد: عرضه بلیت باید با نرخ مصوب، از طریق مجاری رسمی و با ثبت مشخصات مسافر انجام شود. ثبت اطلاعات بلیت برای هر کد ملی، راهکاری برای جلوگیری از سوءاستفاده، فروش بلیت توسط افراد غیرمجاز و شکلگیری بازار غیررسمی در خارج از پایانههاست.
معاون وزیر دادگستری تصریح کرد: ممکن است در برخی موارد، تخلف نه از سوی شرکتهای رسمی، بلکه از طریق دلالان و واسطههایی رخ دهد که خارج از تعاونیها و پایانهها فعالیت میکنند؛ با این حال، سازمان تعزیرات حکومتی برای برخورد با هر دو گروه، یعنی شرکتها و تعاونیهای متخلف و دلالان خارج از شبکه، برنامه مشخص و سازوکار رسیدگی فوری دارد.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از استقرار شعب ویژه رسیدگی در مرزهای کشور خبر داد و گفت: در استان ایلام و بهطور خاص در شهرستان مهران، شعب تعزیرات حکومتی برای دریافت و رسیدگی سریع به شکایتهای زائران مستقر شدهاند که این شعب با هدف رسیدگی فوری به تخلفات احتمالی در حوزه حملونقل، فروش بلیت و خدمات مرتبط فعالیت میکنند.
وی از زائران خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله گرانفروشی بلیت، فروش خارج از نرخ مصوب، دریافت وجه اضافی، امتناع از ارائه بلیت یا فعالیت دلالان، موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی ثبت کنند.
فرهادی خاطرنشان کرد: ثبت شکایت در سامانه ۱۳۵ این امکان را فراهم میکند که مردم بدون مراجعه حضوری، روند رسیدگی به شکایت و اجرای حکم را پیگیری کنند و همچنین گزارشهای مردمی در حوزه بازار و قیمتگذاری نیز از طریق سامانه ۱۲۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت قابل ثبت است.
وی در پایان تأکید کرد: مأموریت دستگاههای نظارتی در ایام اربعین، صرفاً برخورد با متخلفان نیست؛ بلکه تضمین دسترسی عادلانه زائران به خدمات حملونقل، حفظ نظم در پایانهها، جلوگیری از سردرگمی مسافران و صیانت از حقوق مردم است. سازمان تعزیرات حکومتی با همکاری سازمان راهداری، شرکتهای حملونقل، دستگاههای اجرایی و نهادهای نظارتی، روند خدمترسانی به زائران را تا پایان ماه صفر بهصورت مستمر رصد خواهد کرد.