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وزیر علوم:

باید از ظرفیت ایرانیان خارج کشور حداکثر استفاده را برد

باید از ظرفیت ایرانیان خارج کشور حداکثر استفاده را برد
کد خبر : 1821634
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وزیر علوم گفت: باید از توانمندی، دانش و تجربه ایرانیانی که با وجود اقامت در سایر کشورها همچنان دغدغه پیشرفت و اعتلای ایران را دارند، به بهترین شکل برای توسعه علمی و فناورانه بهره برداری کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت علوم، در نشست هماهنگی همکاری‌های علمی بین‌المللی با ایرانیان خارج از کشور که با حضور حسین سیمایی صراف وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، راهکارهای توسعه و عملیاتی‌سازی همکاری‌های دانشگاهی با ایرانیان خارج از کشور در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی و بین‌المللی مورد بررسی قرار گرفت.

در این نشست، بخش‌های مختلف وزارت علوم برنامه‌ها و پیشنهادهای خود را برای تحکیم ارتباطات علمی و تبادل تجربیات با ایرانیان خارج از کشور ارائه کردند و مقرر شد این همکاری‌ها در سطوح مختلف با برنامه‌ریزی منسجم پیگیری و اجرا شود.

در این نشست، موضوعاتی همچون برگزاری کلاس‌های آموزشی مشترک، همکاری در هدایت پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها، توسعه فعالیت‌های پژوهشی مشترک، بهره‌گیری از ظرفیت استادان، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی خارج از کشور در قالب‌های متنوع و گسترش تعاملات علمی میان دانشگاه‌های داخل و خارج از کشور مورد تأکید قرار گرفت.

وزیر علوم نیز با تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت ارزشمند ایرانیان خارج از کشور، گفت: باید از توانمندی و تجربه ایرانیانی که با وجود حضور در دیگر کشورها، همچنان دل در گرو پیشرفت و اعتلای ایران دارند، برای توسعه علمی و فناورانه کشور به بهترین شکل بهره گرفت.

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