به گزارش ایلنا، مسعود نصرتی در ستاد اربعین با محوریت بررسی مسائل زیرساختی اربعین در مرز مهران با قدردانی از تلاش مجموعه مدیریتی استان ایلام، اظهار کرد: رضایت زائران امسال در مقایسه با سال‌های گذشته نشان‌دهنده یک تلاش ارزشمند، اتحاد و همدلی میان دستگاه‌های مختلف برای خدمت‌رسانی به زائران امام حسین(ع) است.

وی با بیان اینکه وزارت کشور متولی اصلی کمیته زیرساخت ستاد اربعین است، افزود: این کمیته تنها محدود به وزارت کشور نیست و ۲۱ دستگاه اجرایی در آن مسئولیت دارند و پیشبرد امور نیازمند همراهی همه دستگاه‌هاست.

معاون وزیر کشور با اشاره به جایگاه ویژه استان ایلام در مسیر اربعین، تصریح کرد: ایلام یکی از هفت استانی است که حدود ۵۲ درصد زائران در مسیر رفت و برگشت از ظرفیت آن استفاده می‌کنند و این حجم عظیم تردد نیازمند نگاهی متفاوت در برنامه‌ریزی‌های ملی است.

نصرتی تاکید کرد: اربعین یک بازه زمانی یک‌ماهه است اما زیرساخت‌هایی که برای آن ایجاد می‌شود باید برای ۳۶۵ روز سال برنامه‌ریزی شود، چراکه ۱۱ ماه دیگر متعلق به مردم استان ایلام است و باید از این ظرفیت برای توسعه گردشگری، خدمات، اقتصاد و جذب سرمایه استفاده شود.

وی ادامه داد: هر اقدامی که برای اربعین انجام می‌شود باید به گونه‌ای طراحی شود که علاوه بر خدمت به زائران، موجب ایجاد یک زیرساخت ماندگار برای مردم استان شود و ایلام به عنوان یک استان مرزی، مقصدی ملی برای گردشگری و خدمات مختلف شناخته شود.

معاون وزیر کشور با اشاره به ضرورت نگاه ملی به مسائل استان‌های مرزی گفت: اگر در برخی استان‌ها به دلیل جمعیت بالا برای مدیریت پسماند، حمل‌ونقل یا خدمات شهری حمایت ویژه انجام می‌شود، در استان ایلام نیز باید با توجه به عبور میلیون‌ها زائر در یک بازه کوتاه، متفاوت تصمیم‌گیری شود.

وی افزود: وقتی قرار است در مدت کوتاهی چند میلیون نفر از یک استان عبور کنند، باید برای آسفالت، پارکینگ، فضاهای رفاهی، خدمات شهری و امکانات مورد نیاز زائران، برنامه‌ای متناسب با این شرایط ملی تدوین شود.

نصرتی با تاکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت فرهنگی اربعین گفت: ما در یک ماه، چهار تا پنج میلیون نفر را در اختیار داریم که فرصت ارزشمندی برای انتقال پیام‌های فرهنگی، معرفی ظرفیت‌های استان و ایجاد تغییر نگرش در زائران است؛ اما تاکنون تمرکز بیشتر روی موضوعاتی مانند سایبان، مه‌پاش، توقفگاه، خدمات رفاهی و مدیریت پسماند بوده و باید به ابعاد فرهنگی و ماندگار این رویداد نیز توجه بیشتری شود.

وی پیشنهاد داد: سامانه‌ای ملی با مشارکت ۳۱ استان طراحی شود تا مسئولیت‌ها، برنامه‌های فرهنگی، نحوه اعزام و بازگشت زائران، تبلیغات محیطی و سایر اقدامات مرتبط با اربعین به شکل منسجم مدیریت شود و این موضوع تنها دغدغه یک استان مانند ایلام نباشد.

رئیس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور همچنین از پیش‌بینی محور ویژه اربعین در جشنواره شهید باکری خبر داد و گفت: عملکرد شهرداری‌ها، دهیاری‌ها و مجموعه‌های مرتبط با اربعین در این جشنواره مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا اقدامات برتر معرفی شوند.

وی با اشاره به ضرورت حمایت‌های قانونی از شهرداری‌ها، اظهار کرد: موضوع تامین مصالح و امکانات مورد نیاز شهرداری‌ها باید با همکاری مجلس و دستگاه‌های مسئول اصلاح شود تا ظرفیت‌های قانونی موجود به شکل واقعی در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد.

نصرتی با بیان اینکه برخی تجهیزات شهری از جمله ناوگان حمل‌ونقل، ماشین‌آلات آتش‌نشانی و تجهیزات امدادی نیازمند حمایت جدی است، گفت: بخشی از این نیازها از طریق تهاتر نفت، همکاری دستگاه‌ها و منابع مالی مختلف دنبال می‌شود اما باید روند اجرا شفاف باشد و دستگاه‌ها پاسخگوی پیشرفت کار باشند.

وی تاکید کرد: رسانه‌ها می‌توانند در پیگیری این موضوعات نقش مهمی داشته باشند و مطالبه‌گری برای اجرای وعده‌ها باید ادامه پیدا کند.

معاون وزیر کشور با اشاره به ضرورت آمادگی کامل برای موج بازگشت زائران گفت: تغییر ناگهانی در میزان بازگشت زائران نشان داد که سیستم باید همیشه آماده باشد و نباید در شرایط اضطرار غافلگیر شویم. اگر ظرفیت‌های حمل‌ونقل عمومی و امکانات پشتیبان از قبل آماده باشد، مدیریت بحران با سهولت بیشتری انجام خواهد شد.

نصرتی خاطرنشان کرد: برای استان ایلام پروژه‌های سرمایه‌گذاری با مشارکت شهرداری‌ها و دهیاری‌ها در حوزه‌هایی مانند انرژی و انرژی خورشیدی در حال بررسی است و تلاش می‌کنیم با یک نگاه متفاوت، شاهد نتایج متفاوت برای ایلام و دیگر استان‌های درگیر اربعین باشیم.

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