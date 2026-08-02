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هشدار به زائران اربعین؛ دینار را از هر کسی نخرید

هشدار به زائران اربعین؛ دینار را از هر کسی نخرید
کد خبر : 1821537
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ستاد مرکزی اربعین حسینی با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: با توجه به وصول برخی گزارش‌ها از سوء‌استفاده بعضی افراد سودجو، تأکید می‌شود در صورت نیاز به دینار، آن را از صرافی‌ها یا افراد مورد اعتماد خریداری کنید.

به  گزارش ایلنا از وزارت کشور، ستاد مرکزی اربعین با صدور اطلاعیه شماره ۱۳ توصیه کرد: زائران از تحویل گرفتن و حمل کیف و بسته‌ افراد ناشناس، بخصوص در پایانه‌های ورود و خروج مرزی خودداری کنند.

این ستاد اعلام کرد: با توجه به اوج‌گیری سفر زائران به عراق و شروع موج اول بازگشت به میهن اسلامی، همه ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بطور شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران است. از همه شما عزیزان تقاضا می‌شود در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تأمین اتوبوس‌های بین شهری، با همراهی و صبر و حوصله خادمین خود را یاری کنید.

در این اطلاعیه به زائران توصیه شده است: با توجه به ازدحام جمعیت، در نگهداری از گذرنامه و وسایل همراه خود بیشتر دقت کنند و در صورت گم کردن گذرنامه، برای دریافت برگ عبور با شماره تلفن ۱۲۸ تماس گرفته و به کنسولگری‌ها مراجعه کنند همچنین زائران برای حفظ امنیت، سلامت و ایمنی خود در عراق بخصوص در شهرهای کاظمین و سامرا، از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

ستاد مرکزی اربعین توصیه کرد زائران هنگام برگشت و قبل از شروع به رانندگی، حتماً استراحت لازم را داشته باشند؛ برای این منظور در مواکب طول مسیر محل‌های مناسبی برای زائران در نظر گرفته شده است.

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