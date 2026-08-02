هشدار به زائران اربعین؛ دینار را از هر کسی نخرید

به گزارش ایلنا از وزارت کشور، ستاد مرکزی اربعین با صدور اطلاعیه شماره ۱۳ توصیه کرد: زائران از تحویل گرفتن و حمل کیف و بسته‌ افراد ناشناس، بخصوص در پایانه‌های ورود و خروج مرزی خودداری کنند.

این ستاد اعلام کرد: با توجه به اوج‌گیری سفر زائران به عراق و شروع موج اول بازگشت به میهن اسلامی، همه ظرفیت ناوگان حمل و نقل عمومی کشور بطور شبانه‌روزی در حال خدمت‌رسانی به زائران است. از همه شما عزیزان تقاضا می‌شود در صورت بروز هرگونه تأخیر احتمالی در تأمین اتوبوس‌های بین شهری، با همراهی و صبر و حوصله خادمین خود را یاری کنید.

در این اطلاعیه به زائران توصیه شده است: با توجه به ازدحام جمعیت، در نگهداری از گذرنامه و وسایل همراه خود بیشتر دقت کنند و در صورت گم کردن گذرنامه، برای دریافت برگ عبور با شماره تلفن ۱۲۸ تماس گرفته و به کنسولگری‌ها مراجعه کنند همچنین زائران برای حفظ امنیت، سلامت و ایمنی خود در عراق بخصوص در شهرهای کاظمین و سامرا، از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده کنند.

ستاد مرکزی اربعین توصیه کرد زائران هنگام برگشت و قبل از شروع به رانندگی، حتماً استراحت لازم را داشته باشند؛ برای این منظور در مواکب طول مسیر محل‌های مناسبی برای زائران در نظر گرفته شده است.