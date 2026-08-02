در نشست خبری اعلام شد:
انتخاب جوانان برتر توسط مردم
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: پس از برگزاری رویداد انتخاب جوان سال، انتخابات مجلس جوانان ایران نیز در مهرماه برگزار میشود.
به گزارش خبرنگار ایلنا، علیرضا رحیمی، معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان، امروز در نشستی خبری گفت: در سالهای گذشته انتخاب جوانان برتر از طریق معرفی دستگاههای اجرایی انجام میشد که این شیوه امکان دیده شدن بسیاری از جوانان، بهویژه در مناطق کمتر برخوردار، را محدود میکرد.
وی افزود: در گذشته از دستگاههایی مانند وزارت آموزش و پرورش، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سایر نهادها درخواست میشد تا جوانان برگزیده خود را معرفی کنند، اما در این شیوه، عدالت بهویژه در زمینه دیده شدن جوانان مناطق محروم که دسترسی کمتری داشتند، بهطور کامل رعایت نمیشد.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان تصریح کرد: این سیاست نیز همسو با تأکید دولت بر تحقق عدالت جغرافیایی و دیده شدن همه بخشهای جامعه است. بر همین اساس، جشنواره حضرت علیاکبر به انتخاب جوان سال تغییر یافت و دو رویکرد مهم در آن لحاظ شد.
وی با بیان اینکه نخستین تغییر این است که امکان نامزد شدن خود افراد فراهم شده است؛گفت: به این معنا که هر جوانی که خود را دارای موفقیت، اثرگذاری یا اقدام ارزشمند در جامعه میداند، میتواند در حوزههای فرهنگی، هنری، اجتماعی، مشارکتهای اجتماعی، امور خیریه، ورزش، سلامت، کارآفرینی و نوآوری، خود را از طریق سامانه جوان پلاس معرفی کند.
به گفته وی، دومین تغییر رویکرد، سپردن انتخاب جوانان برتر به مردم است. هر جا بتوان مشارکت عمومی را جلب و مردم را با موفقیتهای جوانان آشنا کرد، امیدآفرینی بیشتری در جامعه شکل میگیرد؛ بنابراین انتخاب جوان سال بر عهده مردم گذاشته شده است.
رحیمی در ادامه توضیح داد: از نخستین روزهای استقرار در معاونت امور جوانان، برای ارائه همه خدمات این حوزه در قالب یک پنجره واحد، سامانه و اپلیکیشن جوان پلاس راهاندازی شد و اکنون بخشهای مختلفی در آن فعال است.
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: متقاضیان دریافت تسهیلات در حوزه اشتغال و کارآفرینی نیز از طریق این سامانه اقدام خواهند کرد. همچنین فرایند انتخاب جوان سال و سایر فعالیتهای معاونت امور جوانان نیز از طریق همین سامانه انجام میشود.
رحیمی در ادامه بیان داشت: تلاش میکنیم همزمان با هفته دولت، تلویزیون اینترنتی یا مجله تصویری سامانه «جوان پلاس» با پخش آزمایشی روزانه یک ساعت راهاندازی شود تا فعالیتهای مختلف حوزه جوانان را منعکس کند.
وی تصریح کرد: بارها تأکید کردهایم که باید شنونده جوانان باشیم و مطالبات آنان را از بخشهای مختلف دولت و حاکمیت پیگیری کنیم. این رویکرد را هم در جایگاه دبیر شورای عالی جوانان و نوجوانان و هم در معاونت امور جوانان طی دو سال گذشته دنبال کردهایم و رسانهها و مردم درباره میزان موفقیت ما در این مسیر قضاوت خواهند کرد. رویکرد ما صرفاً ارائه خدمات نبوده، بلکه تلاش کردهایم مطالبات حوزه جوانان را از بخشهای مختلف پیگیری کنیم.
رحیمی در ادامه تأکید کرد: ضروری است اطلاعرسانی مناسبی انجام شود تا همه جوانانی که حتی یک موفقیت کوچک دارند، برای ثبتنام و معرفی خود اقدام کنند. همین ثبتنام و پیشقدم شدن، نشاندهنده علاقهمندی آنان به کشور و آینده ایران است.
رحیمی اظهار کرد: آغاز اجرای این طرح با ایام جنگ 40 روزه همزمان شد. ثبتنام از 9 اسفند آغاز شده بود که با شهادت رهبر شهید، شهادت فرماندهان و حملات انجامشده علیه ملت و کشور ایران همزمان شد. با وجود اختلالات اینترنت، تاکنون 110 هزار نفر در این رویداد ثبتنام کردهاند که این آمار بسیار ارزشمند است. پس از برقراری مجدد اینترنت و بهبود شرایط، فرصت ثبتنام تمدید شد و تلاش میکنیم این رویداد با بیشترین میزان مشارکت برگزار شود.
وی با بیان اینکه رقابتها در چهار بخش برگزار میشود، گفت: حوزههای فرهنگی و هنری، کارآفرینی و نوآوری، ورزش و سلامت و مشارکتهای اجتماعی و امور خیریه چهار بخش اصلی این رویداد را تشکیل میدهند.
وی ادامه داد: برخلاف تصور اولیه، تاکنون میزان ثبتنام آقایان بیشتر از بانوان بوده است؛ بهطوری که در بخش علمی، نوآوری و کارآفرینی 66 درصد ثبتنامکنندگان آقایان و 33 درصد بانوان هستند. در بخش فرهنگی و هنری 62 درصد، در بخش مشارکتهای اجتماعی و امور خیریه 60 درصد و در بخش ورزش و سلامت 55 درصد ثبتنامکنندگان را آقایان تشکیل میدهند.
رحیمی گفت: تاکنون استانهای اردبیل، خراسان رضوی، چهارمحال و بختیاری و تهران بیشترین میزان ثبتنام را داشتهاند. همچنین شهرستانهای لردگان در چهارمحال و بختیاری، ملایر در همدان، شاهرود در سمنان و قائن در خراسان جنوبی بیشترین مشارکت را ثبت کردهاند.
به گفته وی،پس از انتخاب برگزیدگان شهرستانی، رقابت در سطح استان و سپس در سطح ملی با رأی مردم ادامه خواهد یافت و برای برگزیدگان نیز برنامههای ویژهای در حوزه توانمندسازی، شبکهسازی و حمایت از فعالیتهای تخصصی آنان در نظر گرفته شده است.
رحیمی در پایان گفت: فعالیتهای حوزه جوانان بدون وقفه ادامه خواهد داشت و پس از برگزاری رویداد انتخاب جوان سال انتخابات مجلس جوانان ایران نیز در مهرماه برگزار میشود. همچنین از رسانهها درخواست میکنیم با اطلاعرسانی گسترده، زمینه مشارکت هرچه بیشتر جوانان در این رویداد ملی را فراهم کنند.