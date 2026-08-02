آغاز سال تحصیلی جدید از اول مهر
وزیر آموزش و پرورش اعلام کرد: سال تحصیلی جدید در شرایط فعلی، طبق برنامه از اول مهر و بهصورت حضوری آغاز خواهد شد.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان وزارت آموزش و پرورش افزود: سال تحصیلی از ابتدای مهر به صورت حضوری آغاز میشود و این خواسته دولت، آموزش و پرورش و مردم است.
وی افزود: همه برنامههای تابستانی آموزش و پرورش، از برگزاری امتحانات و تصحیح اوراق گرفته تا ثبتنام دانشآموزان، ساماندهی نیروی انسانی، آمادهسازی فضاهای آموزشی و تأمین کتاب و تجهیزات، با هدف فراهم کردن مقدمات آغاز سال تحصیلی در موعد مقرر دنبال میشود.
کاظمی تأکید کرد: اگر اتفاق خاصی رخ دهد، متناسب با شرایط درباره آن تصمیمگیری خواهد شد، اما تا این لحظه مبنای برنامهریزی آموزش و پرورش، آغاز سال تحصیلی در مهرماه و در زمان مقرر است.