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نظارت بر بازار تهران با حضور هزار بازرس

نظارت بر بازار تهران با حضور هزار بازرس
کد خبر : 1821316
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رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از آغاز فعالیت اجرایی قرارگاه نظارت بر بازار تهران با حضور بیش از هزار بازرس خبر داد و گفت: مأموریت اصلی این بازرسان، رصد میدانی و مستمر بازار و شناسایی تخلفاتی از جمله گران‌فروشی، احتکار، عرضه کالای تقلبی، عدم درج قیمت و هرگونه سوءاستفاده از نیاز مردم است.

به گزارش  ایلنا از سازمان تعزیرات حکومتی، علی فرهادی با اشاره به مصوبه دوم تیرماه ستاد تنظیم بازار کشور، افزود: بر اساس این مصوبه، قرارگاه نظارت بر بازار با هدف نظارت مستمر، فوری و مستند بر زنجیره تأمین، تولید، توزیع و عرضه کالاها و خدمات تشکیل شده است.

وی ادامه داد: این قرارگاه به‌صورت نمونه در استان تهران، با مدیریت استاندار تهران و دبیری سازمان تعزیرات حکومتی آغاز به کار کرده و دستگاه‌های مرتبط از جمله سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، اتاق و اتحادیه‌های صنفی، جهاد کشاورزی، نیروی انتظامی، دادستانی تهران، صداوسیما و نهادهای نظارتی در آن مشارکت دارند.

معاون وزیر دادگستری اظهار کرد: پیش از آغاز فعالیت این قرارگاه، شمار بازرسان فعال در سطح شهر تهران پاسخگوی حجم گسترده بازار و مطالبات نظارتی مردم نبود؛ از این‌رو، با سازماندهی نیروهای دستگاه‌های عضو و آموزش بازرسان افتخاری به‌عنوان ضابطان تعزیرات حکومتی، بیش از هزار بازرس برای اجرای این طرح به کار گرفته شده‌اند.

فرهادی تصریح کرد: گزارش‌های بازرسان، پس از طی آموزش‌های لازم در حوزه‌های قضایی و انتظامی، به‌صورت مستند و متقن تنظیم می‌شود؛ موضوعی که می‌تواند سرعت رسیدگی در شعب تعزیرات حکومتی و اجرای احکام صادره را افزایش دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با تأکید بر برخورد قاطع با سوءاستفاده‌کنندگان از شرایط اقتصادی گفت: هر فرد یا واحد صنفی، تولیدی و توزیعی که بخواهد با گران‌فروشی، احتکار یا عرضه کالای تقلبی از نیاز مردم سوءاستفاده کند، تحت نظارت بازرسان قرار می‌گیرد و با وی برخورد قانونی خواهد شد.

وی خاطرنشان کرد: در مواردی که تخلفاتی نظیر احتکار، با عمد و سوءنیت و در ابعاد مؤثر بر اقتصاد کشور صورت گیرد، گزارش مربوطه می‌تواند برای رسیدگی به مرجع قضایی ارسال شود.

فرهادی از همکاری دادسرای عمومی و انقلاب تهران در اجرای طرح خبر داد و گفت: دادستانی تهران یکی از اعضای قرارگاه نظارت بر بازار است و هماهنگی مناسبی میان مجموعه قضایی و دستگاه‌های اجرایی و نظارتی برای اجرای مؤثر این طرح شکل گرفته است.

وی افزود: سازمان تعزیرات حکومتی موظف است گزارش‌های دوره‌ای از عملکرد قرارگاه‌های نظارت بر بازار در استان‌ها، نقاط قوت، چالش‌ها و نتایج اقدامات انجام‌شده را برای بررسی در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار دهد.

رئیس سازمان تعزیرات حکومتی از مردم خواست در صورت مشاهده تخلفات بازار، گزارش‌ها و شکایت‌های خود را از طریق سامانه ۱۳۵ سازمان تعزیرات حکومتی و سامانه ۱۲۴* وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت کنند.

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