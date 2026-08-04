در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
هشدار درباره مصرف و دسترسی آسان به ماده مخدر ناس
رئیس اداره بهزیستی کاشمر گفت: در حال حاضر آنچه در میان دانشآموزان رایج شده و زمینهساز ایجاد وابستگی به مواد مخدر میگردد، از مصرف مواد مخدر ناس آغاز میشود. متأسفانه دسترسی کودکان به این ماده بسیار آسان است، زیرا فروش آن جرم محسوب نمیشود و بهعنوان ماده مخدر شناخته نشده است. در نتیجه، در سوپرمارکتها یافت میشود و دانشآموزان نیز بهسادگی به آن دسترسی پیدا میکنند.
مصطفی محمدپور، رئیس اداره بهزیستی کاشمر با اشاره به وضعیت اعتیاد در میان نوزادان و کودکان کمسن به خبرنگار ایلنا گفت: اکثر مادرانی که به مواد مخدر اعتیاد دارند، بهویژه هنگامی که مادر معتاد نوزادی به دنیا میآورد، این نوزاد بهطور ناخواسته از بدو تولد با اعتیاد متولد میشود. همچنین در خانوادههایی که پدر و مادر هر دو معتاد هستند، کودک در دوران کودکی ـ که معمولاً تا حدود ۱۰ سالگی بیشتر وقت خود را در خانه میگذراند ـ به دلیل قرار گرفتن مداوم در معرض دود مواد مخدر که اصطلاحاً «دودخور شدن» نامیده میشود، به مصرف مواد روی میآورد و علائم و حالات بیماری یک فرد معتاد را در خود بروز میدهد.
محمدپور گفت: در خصوص کودکان و نوزادانی که با آنها سروکار داریم، عمدتاً مشاهده میشود که پدر و مادر معتاد هستند. نوزاد یا به دلیل اعتیاد مادر، معتاد به دنیا میآید و یا در محیطی که هر دو والد مصرفکننده مواد مخدر هستند، به علت استنشاق دود و آلودگی فضای خانواده به مواد، دچار اعتیاد میشود؛ زیرا همواره در کنار پدر و مادر قرار دارد.
وی افزود: با خانوادههایی روبهرو هستیم که بهویژه مادر دچار اعتیاد شده است. تعداد قابلتوجهی از این کودکان، معتاد خانگی محسوب میشوند و ما در آنها مداخله میکنیم. خانواده برای ما از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و در راستای قانونی که ما را متولی حمایت از کودکان و نوجوانان قرار داده، پاک بودن مادر در خانواده برایمان بسیار ضروری است. با این حال، گاه مشاهده میکنیم که پدر و مادر هر دو معتاد هستند و در چنین شرایطی فرزند بهطور اجتنابناپذیری دچار اعتیاد میشود.
رئیس اداره بهزیستی کاشمر خاطرنشان کرد: در همین مدت اخیر، کودکانی را که از خانوادهها جدا کردهایم، عمدتاً متعلق به خانوادههایی بودهاند که دارای دو یا سه فرزند زیر ۱۰ سال بودهاند. این کودکان به دلیل قرار گرفتن در محیطی آلوده به مواد مخدر، دچار اعتیاد شده بودند و ما آنها را جداسازی کردیم. پدر و مادر این چند خانواده را نیز به کمپ ترک اعتیاد اعزام کردیم تا پاک شوند. پس از طی دوره پاکی و با نظارتهای اورژانس اجتماعی، در صورتی که محیط خانواده سالم گردد، میتوانیم کودکان را مجدداً به خانواده تحویل دهیم.
محمدپور در ادامه توضیح داد: کودکان و نوزادانی وجود دارند که به دلیل اعتیاد پدر و مادر در خانواده، خود نیز معتاد هستند و ما آنها را از محیط خانواده جدا میکنیم. هنگامی که نوزاد از مادر معتاد متولد میشود، به دلیل تغذیه از خون مادر، نوزاد نیز معتاد به دنیا میآید. به همین دلیل، نوزاد را جدا کرده و به بیمارستان نوزادان و کودکان منتقل میکنیم تا دوره درمان را طی کند. همزمان مادر را نیز برای درمان معرفی میکنیم تا پس از بهبودی، بتوانیم نوزاد را مجدداً به خانواده بازگردانیم.
به گفته وی، اگر گروه سنی کودکان و نوجوانان را تا ۱۸ سال در نظر بگیریم، مشاهده میشود که از دوره دوم ابتدایی و بهویژه در دوره اول متوسطه، مواد مخدری مانند ناس در میان دانشآموزان مدارس مصرف میشود. حتی در مواردی در دوره دوم ابتدایی نیز مصرف ناس آغاز شده است. به همین دلیل، در شهر ما دستور داده شده که سوپرمارکتهای نزدیک به مدارس بهطور کلی حق فروش ناس و مواد مشابه را نداشته باشند.
محمدپور تصریح کرد: در حال حاضر آنچه در میان دانشآموزان رایج شده و زمینهساز ایجاد وابستگی به مواد مخدر میگردد، از مصرف مواد مخدر ناس آغاز میشود. متأسفانه دسترسی کودکان به این ماده بسیار آسان است، زیرا فروش آن جرم محسوب نمیشود و بهعنوان ماده مخدر شناخته نشده است. در نتیجه، در سوپرمارکتها یافت میشود و دانشآموزان نیز بهسادگی به آن دسترسی پیدا میکنند.
وی ادامه داد: در شهرستانهای استان خراسان رضوی این معضل شیوع بیشتری دارد و در حال حاضر تقریباً در همهجا یافت میشود؛ البته نباید تصور کرد که این مسئله منحصر به استان خراسان رضوی است، بلکه در اکثر استانها بهراحتی در دسترس قرار دارد.