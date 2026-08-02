در گفتوگوی ایلنا با معاون وزیر:
جزئیات کلاسهای جبرانی دانشآموزان اعلام شد
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش گفت: با توجه به وقفههای آموزشی ناشی از شرایط بحرانی و رخدادهای غیرمترقبه از جمله ناترازیها، جنگ و موارد مشابه و نیز با عنایت به ضرورت پیشگیری از افت یادگیری و تعمیق شکافهای آموزشی، اجرای برنامههای جبرانی و تقویتی در دوره تابستان برنامهریزی شده است.
مصطفی آذرکیش، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش در خصوص جزئیات طرح تقویت و جبران یادگیری دوره متوسطه، به خبرنگار ایلنا گفت: با توجه به وقفههای آموزشی ناشی از شرایط بحرانی و رخدادهای غیرمترقبه، از جمله ناترازیها، جنگ و موارد مشابه، و نیز با عنایت به ضرورت پیشگیری از افت یادگیری و تعمیق شکافهای آموزشی، اجرای برنامههای جبرانی و تقویتی در دوره تابستان برنامهریزی گردیده که از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی افزود: بهعنوان برنامه و طرح اجرایی، «طرح تقویت و جبران» ابلاغ گردیده است. واژه «تقویت» ناظر بر تقویت بنیه علمی دانشآموزان و واژه «جبران» ناظر بر جبران زمان ازدسترفته آموزش است. بر این اساس، طرح مذکور بهمنظور تقویت بنیه علمی دانشآموزان و جبران زمان آموزش ازدسترفته، برای تمامی دورههای متوسطه ابلاغ شده است.
آذرکیش خاطرنشان کرد: هدف از اجرای این طرح آن است که با شناسایی و حمایت از دانشآموزان نیازمند، نسبت به جبران کاستیهای آموزشی، تثبیت یادگیری و تقویت شایستگیهای علمی و مهارتی اقدام گردد تا زمینه آغاز موفق، آرام و کمدغدغه سال تحصیلی جدید فراهم آید.
وی اضافه کرد: ما با ایجاد این فرصت، اهداف طرح را مشخص نمودهایم. کاهش آثار افت یادگیری ناشی از وقفههای آموزشی، تثبیت یادگیری، رفع ضعفهای آموزشی، تقویت شایستگیهای علمی و مهارتی، ایجاد فرصت برابر برای دانشآموزان و آمادگی جهت آغاز سال تحصیلی، از جمله اهداف کلی این طرح بهشمار میرود.
معاون آموزش متوسطه در ادامه توضیح داد: جامعه هدف طرح شامل دانشآموزان دوره متوسطه اول، متوسطه دوم نظری، هنرستانهای فنیوحرفهای و کاردانش است. برنامههای آموزشی نیز مشتمل بر کلاسهای تقویتی، جلسات رفع اشکال، مرور و جمعبندی دروس، حل تمرین، مشاوره و برنامهریزی تحصیلی است.
به گفته وی، طرح «تقویت و جبران یادگیری» فرصتی است برای جبران افت تحصیلی و تقویت بنیه علمی دانشآموزان که میتواند در طول سال تحصیلی نیز استمرار یابد. این طرح قابلیت اجرا در روزهای پنجشنبه، ایام تابستان و خارج از ساعات رسمی آموزش (بهطور تقریبی صبح تا ظهر) را دارا است.
آذرکیش در ادامه تصریح کرد: طرح مذکور کاملاً منعطف بوده و برگزاری آن متناسب با شرایط هر مدرسه و پس از اخذ مجوز از اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه صورت میپذیرد. شیوه برگزاری کلاسها بهصورت حضوری، ترکیبی (حضوری-مجازی) و غیرحضوری پیشبینی شده است که البته متناسب با امکانات و شرایط هر مدرسه پیگیری و اجرا میگردد.
وی اظهار داشت: طراحی و اجرای برنامهها بر عهده مدرسه و با مسئولیت مدیر و شورای مدرسه است. این برنامهها بر اساس مصوبات شورای عالی آموزش و پرورش و آییننامه اجرایی مدارس تدوین و پیگیری میشود. برنامههای مذکور ابتدا در شورای مدرسه به تصویب رسیده و سپس مجوز اجرای آن از اداره آموزش و پرورش منطقه یا ناحیه اخذ میگردد. همچنین اشاره شد که برنامهها میتواند شامل کلاسهای آموزشی، حل تمرین، مشاوره و برنامهریزی تحصیلی و سایر فعالیتهای آموزشی مکمل باشد.
معاون آموزش متوسطه آموزش و پرورش افزود: اجرای این طرح در راستای سیاستهای وزارت آموزش و پرورش، تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ارتقای کیفیت آموزش و تحقق عدالت آموزشی است که بهعنوان یکی از برنامههای تحولی دولت چهاردهم نیز محسوب میگردد و در جهت جبران فرصتهای یادگیری برای دانشآموزان طراحی شده است.
به گفته وی، این طرح با همکاری مدارس، معلمان، دانشآموزان، خانوادهها و نهادهای محلی قابل پیگیری است و در واقع طرحی است که با مشارکت ارکان صحیح و مؤثر نظام تعلیم و تربیت اجرایی میگردد. جزئیات آن در بخشنامه شماره ۳۵۰ وزارت آموزش و پرورش که در تاریخ ۲۴/۴/۱۴۰۵ ابلاغ شده، بهطور کامل درج گردیده است.
آذرکیش در پایان گفت: ما همواره در کنار دانشآموزان هستیم و برنامههای مربوطه توسط معلمان گرامی و مدیران مدارس بهصورت ویژه پیگیری میشود. وزارت آموزش و پرورش نیز همواره خود را در کنار دانشآموزان و خانوادهها میداند و از تمامی فرصتها برای تقویت بنیه علمی دانشآموزان و جبران زمانهای ازدسترفته آموزشی ناشی از شرایط بحرانی و رخدادهای غیرمترقبه بهره میگیرد.