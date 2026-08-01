تمدید مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس مدارس در سامانه «سپند» تا ۱۵ شهریور

به گزارش ایلنا، عاطفه سادات مدبرنژاد، از تمدید مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس مدارس در سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) تا ۱۵ شهریور ماه خبر داد.

وی با اشاره به درخواست وزارت آموزش و پرورش از وزارت کشور برای تمدید زمان ثبت درخواست سرویس مدارس، اظهار کرد: با موافقت وزارت کشور، مهلت ثبت درخواست استفاده از سرویس دانش‌آموزی در سامانه «سپند» تا ۱۵ شهریور ماه تمدید شد.

مدیرکل انجمن اولیاء و مربیان با تأکید بر ضرورت اطلاع‌رسانی مناسب از سوی مدیران مدارس به خانواده‌ها، افزود: ضروری است مدیران مدارس با اطلاع‌رسانی به‌ موقع و مؤثر، زمینه آگاهی والدین را فراهم کنند تا متقاضیان بتوانند در مهلت تعیین‌ شده، درخواست خود را از طریق سامانه پایش ناوگان دانش‌آموزی (سپند) به نشانی http://irtusepand.ir ثبت کنند.

بر اساس گزارش مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، مدبرنژاد از والدین خواست ثبت درخواست خود را به روزهای پایانی مهلت تعیین‌ شده موکول نکنند تا فرآیند بررسی و برنامه‌ریزی سرویس مدارس با سهولت و دقت بیشتری توسط مسئولات مربوط در وزارت کشور انجام شود.

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