پاسخ دانشگاه علوم پزشکی گیلان به یک گزارش؛ از برچسب زنیهای بیاساس تا حاشیهسازی و سیاهنمایی + توضیح ایلنا
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پاسخ به گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایلنا (کار ایران) با عنوان «تداوم انتقادها از بحران درمان در گیلان؛ اما آب از آب تکان نمی خورد» جوابیهای صادر کرد.
به گزارش ایلنا، در جوابیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در واکنش به گزارش منتشره با عنوان «تداوم انتقادها از بحران درمان در گیلان؛ اما آب از آب تکان نمی خورد» آمده است: روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان در پاسخ به ادعاهای تکراری ساختگی و غرض ورزانه فرد موسوم به استاد دانشگاه در این گزارش، موارد و مستندات ذیل را به اطلاع مردم شریف استان و رسانهها میرساند:
۱- تنزل ساحت علم و سلامت به گمانه زنیهای سیاسی و برچسب زنیهای بیاساس
اولین و بزرگترین ایراد ساختاری این مصاحبه خروج آشکار آن از دایره نقد کارشناسی و ورود به وادی شایعهپراکنی و سیاسی کاری است. مصاحبه شونده محترم که خود را استاد دانشگاه مینامد، به جای تکیه بر شاخصهای علمی و بهداشتی با وارد کردن نام نماینده محترم شهرستان رودبار و طرح ادعاهای واهی درباره پشت پردههای سیاسی ثبات مدیریتی دانشگاه تلاش کرده است تا ساحت مقدس نظام سلامت و خدمترسانی به مردم را به معادلات و لابیهای سیاسی تقلیل دهد.
جهت تنویر افکار عمومی اعلام میدارد که ثبات یا تغییر در مدیریت دانشگاه علوم پزشکی گیلان که اکنون تحت هدایت دکتر محمد تقی آشوبی اداره میشود تنها و تنها بر پایه شاخصهای ارزیابی عملکرد، جهاد تجهیزاتی توسعه درمانی و در نهایت اعتماد وزارت متبوع استوار است، نه گمانه زنیهای جناحی ارتباط دانشگاه با نمایندگان محترم مجلس نیز همواره بر مدار قانون تعامل سازنده برای حل مشکلات مردم و توسعه زیر ساختهای کلان استان بوده و هست.
۲- پاسخ کوبنده آمار و خدمات درمانی به ادعای تعطیلی بخش دولتی
مصاحبه شونده در ادعایی مضحک مدعی شده است که بخش دولتی تعطیل یا مبدل به محل ارجاع به بخش خصوصی شده و بیماران برای جراحیهای ساده به خارج از استان میروند آمار درخشان نظام درمانی گیلان در بخش دولتی بهترین پاسخ به این سیاه نمایی است:
بیمارستان فوق تخصصی قلب دکتر حشمت رشت ارائه خدمات بستری دولتی به بیش از ۱۶۰ بیمار در روز، انجام ماهانه ۶۰ تا ۷۰ عمل جراحی قلب باز انجام ۸۰۰ خدمت آنژیوگرافی و آنژیوپلاستی در ماه و راه اندازی روش نوین تاوی (TAVI) برای بیش از ۱۰۰ بیمار گویای توانمندی بینظیر کادر دولتی است. همچنین ارائه بیش از ۴ هزار خدمت سیتی آنژیوگرافی با تعرفه دولتی در یک سال اخیر نیاز بیماران را به مراکز خصوصی یا خارج از استان قطع کرده است.
مرکز آموزشی درمانی رازی رشت قطب پیوند کبد و کلیه شمال کشور با ثبت ۳۳۶ مورد اهدای عضو انجام سالانه ۵ هزار عمل جراحی پیشرفته عروق و قفسه سینه با تعرفه دولتی درمان ماهانه ۱۰۰ بیمار سرطانی در بخش انکولوژی و پیشرفت بالای ۸۵ درصدی پروژههای ملی رادیوتراپی و پت سی تی PET-CT)، فرضیات ذهنی مصاحبه شونده را رسماً تکذیب میکند.
۳- شهادت اساتید برجسته و هیئت علمی شناسنامهدار دانشگاه در برابر ادعاهای بیشناسنامه
در حالی مصاحبه شونده بینام و نشان مدعی فلج شدن درمان در گیلان است که اساتید، رؤسا و مدیران گروه فوق تخصصی دانشگاه علوم پزشکی گیلان با هویت مشخص و سوابق درخشان علمی، عملکرد مراکز درمانی را تایید و تشریح میکنند.
استادانی برجسته و فوق تخصص همچون دکتر حسین همتی مسئول بخش جراحی و استاد جراحی عروق، دکتر منصور قناعی استاد فوق تخصص گوارش و کبد دکتر فاطمه نجاتی فر (استاد و فوق تخصص خون و انکولوژی دکتر سید مجتبی مهرداد عضو هیئت علمی و فوق تخصص غدد)، دکتر نیک فرجام مدیر گروه قلب دانشگاه دکتر صدیقی نژاد و دکتر حقیقی رؤسای بیمارستانهای حشمت و رازی همگی از چهرههای شناخته شده، صاحب نام و اعتبار علمی کشور هستند که شبانه روز در همین بیمارستانهای دولتی مشغول تربیت پزشکان آینده و درمان روزانه هزاران بیمارند.
حال سوال اساسی از آن رسانه این است آیا عقلانی و پذیرفتنی است اساتید برجسته و فوق تخصصی که عمر و آبروی حرفهای خود را صرف خدمت در عرصه سلامت استان کردهاند و عملکرد این مراکز را رسماً گواهی میدهند نادیده گرفته شوند و ادعاهای یک فرد نامشخص که آبروی علمی هیئت علمی را ابزار اغراض سیاسی کرده ملاک قضاوت قرار گیرد؟ آیا این دانشمندان برجسته حاضرند اعتبار و سابقه درخشان چند دههای خود را فدای کتمان حقیقت کنند یا این مصاحبه شونده مجهول الهویه است که حقیقت را فدای تخریب سیاسی کرده است؟
لینک سه خبر به عنوان مستندات ادعای بالا
https://gums.ac.ir/ZWF
https://gums.ac.ir/ZDwF
https://gums.ac.ir/ZvCF
۴- قاطعیت در برخورد با تخلفات و تعرفههای خارج از قانون (زیر میزی)
بر خلاف ادعای مطرح شده مبنی برعدم برخورد با تخلفات تعرفهای معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی گیلان و ارگانهای نظارتی آن، بدون هیچ گونه ملاحظه فردی پروندههای تخلفات درمانی را رصد کرده و کمیسیون ماده ۱۱ تعزیرات حکومتی دانشگاه فعالانه با هرگونه دریافت مبالغ خارج از تعرفه برخورد قانونی میکند.
۶- آدرس غلط در خصوص پروژههای عمرانی و پراکندگی ساختمانها
پراکندگی ساختمانهای دانشکدهها و واحدهای ستادی یک چالش ساختاری با ریشه چندین دههای است. متهم کردن مدیریت فعلی به خاطر این مشکل سنواتی بیانصافی محض است؛ چرا که مدیریت کنونی با جدیت در حال پیگیری کلان پروژه ساخت سایت متمرکز لاکان و تکمیل بیمارستان کلان ۴۲۱ تخت خوابی آن است تا به این پراکندگی خاتمه دهد.
نتیجهگیری:
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان ضمن استقبال از نقدهای منصفانه اعلام میدارد که نقد علمی مستلزم شناخت واقعیت و دوری از اغراض سیاسی است. سیاه نمایی با تکیه بر مصاحبههای مجهول و آمیخته به فرضیات شخصی و حاشیهسازیهای رسانهای هیچ خللی در عزم استوار مدافعان سلامت استان در خدمترسانی شبانه روزی به مردم شریف گیلان ایجاد نخواهد کرد و حق پیگیری حقوقی این اتهامات واهی برای دانشگاه محفوظ است.
توضیح ایلنا:
هدف از گزارشهای متعددی که از عملکرد نامطلوب دانشگاه علوم پزشکی گیلان با استناد به اظهارات اساتید هیات علمی این دانشگاه در خبرگزاری ایلنا منتشر شده، صرفا مورد توجه قرار دادن کلید واژهای فراموش شده است: «شایسته سالاری»
اگرچه جوابیه ارسالی از سوی روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی گیلان خود گواهی بر نپذیرفتن مسئولیت شرایط بحرانی به وجود آمده در حوزه درمان این استان است و بر طبق آنچه انتظار میرفت از ابتدا تا انتهای آن از واژههایی همچون ادعاهای تکراری ساختگی و غرض ورزانه، برچسبزنیهای بیاساس، ادعاهای واهی، اتهامات واهی، تخریب سیاسی، سیاه نمایی، ادعاهای بیشناسنامه و مصاحبه شونده مجهولالهویه پر شده است. واژههایی آشنا که کاربردی فوقالعاده برای فرار رو به جلو و فرافکنی دارند نه پاسخگویی.
سوال بیپاسخ خبرگزاری ایلنا از مسئولان این است که چرا نباید فردی شایسته در مسند امور قرار بگیرد، آیا نباید شاخصهای عملکردی یک مدیر در طول ۱۴۵۰ روز حضور در پست ریاست دانشگاه مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد و کارآمدی او برای ابقا در این پست ملاک باشد؟
برخورد غیرحرفهای و از روی دستپاچگی دانشگاه علوم پرشکی گیلان با طرح چند نقد عیان و واضح که جان را به لب مراجعهکنندگان به بیمارستانهای تحت پوشش این دانشگاه و البته کادر درمان رسانده، خود به خوبی حکایت از این واقعیت دارد که ظرفیت و تحملی برای شنیدن ضعفها و مشکلات وجود ندارد.
برچسبزنیهای این نهاد و در راس آن کادر حاکم بر دانشگاه علوم پزشکی گیلان به منتقدان اعم از رسانه و غیررسانه خود گواه این حقیقت است که جز تیغ حذف و برخورد و اتهامزنی هنر دیگری در چنته برخی مدیران این نهاد وجود ندارد.
رسانه نه آدرس غلط میدهد و نه اهل غرضورزی است، بلکه ناظر بیطرفی است که رنج و درد مردم را به تصویر میکشد و نمیتواند در قبال این همه بیعملی و ضعف و پُستپرستی سکوت کند.
چرا نباید کم وکاستیها، بیعملیها و مخالفتهایی که با عملکرد یک مدیر در سطح استان وجود دارد، نادیده گرفته شود و در هر شرایطی و بیتوجه به وضعیت بحرانی سلامت در یک استان، آن مدیر حفظ شود، به قول سیاسیون مگر قحطالرجال داریم؟
تلاش برای حفظ وضع موجود تا آنجاست که چندی پیش «مهرداد گودرزوند چگینی» نماینده شهرستان رودبار در مجلس شورای اسلامی در خصوص انتقادها از عملکرد رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان به ایلنا گفته بود: «در این زمینه صحبت هایی زیادی کردهایم و تاثیری ندارد. در کل تلاشها بیفایده است.وزیر بهداشت ظاهرا در این خصوص نمیخواهد اقدامی انجام دهد و در کل این دولت به دنبال تغییرات نیست.»
خبرگزاری ایلنا در پایان لازم میداند در دفاع از شأن و جایگاه علمی اساتیدی که در جوابیه روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی به عنوان «مصاحبه شونده مجهولالهویه با ادعاهای بیشناسنامه» مورد خطاب قرار گرفتهاند، اعلام کند: این اساتید، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هستند و صرفا به این دلیل، اسامی آنها فاش نشده است که کوتهبینی و نقدناپذیری به سنگ اندازیها در ادامه کار و تدریس آنان منجر نشود که به نظر نگارنده موضوع چنان واضح و آشکار است که توضیح بیشتری را نمیطلبد.
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان:
وزارت بهداشت نظر اساتید را جویا شود، به جوابیه اکتفا نکند
یکی از اساتید مصاحبه شونده هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی گیلان بعد از مشاهده جوابیه روابط عمومی دانشگاه در تماس با ایلنا اظهار کرد: عدم رضایت اعضا هیات علمی و کادر درمان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی از عملکرد رییس حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی گیلان به سادگی با نظرسنجی قابل اثبات است. اعضا هیات علمی که حاضر شدهاند در سطح کشور این عدم رضایت از عملکرد دکتر آشوبی را اعلام کنند، افراد انگشت شماری از خیلی عظیمی از ناراضیان از عملکرد ایشان هستند. که متاسفانه رییس دانشگاه علوم پزشکی حتی از انتقاد یک فرد هیات علمی به دیده دشمنی و خصومت مینگرد در حالی که تمامی انتقادها به جهت نگرانی و دلسوزی برای مردم گیلان و در راستای ارتقا سیستم بهداشت و درمان گیلان است.
او تصریح کرد: جناب آقای دکتر آشوبی از جهش تجهیزاتی در استان گیلان سخن میگویند. اعداد و ارقام این تجهیزات که توسط تلاش های ایشان به استان گیلان اختصاص داده شده است به سادگی گویای حقیقت است و دانشگاه علوم پزشکی به آسانی با اعلام آمار تجهیزات اختصاص داده، میتواند این ابهام را رفع کند.
وی ادامه داد: جناب آقای دکتر آشوبی بالغ بر ۱۴۵۰ روز است بر مسند ریاست دانشگاه علوم پزشکی تکیه زده است و تنها ۵۰ روز کشور عزیز ما درگیر جنگ بوده است، اینکه ایشان ناکارآمدی و کم کاری و اهمال کاری خود را با جنگ توجیه میکند متاسفانه چیزی جز فرار از حقایق نیست. کسی منکر تلاشهای شبانه روزی پزشکان و پرسنل دانشگاه علوم پزشکی گیلان نیست، اما اگر از خود آنان نیز حقایق را جویا شوید به شما میگویند خواستار تغییر شرایط دانشگاه هستند تا در محیطی بهتر و شرایطی مناسبتر که خدمت کنند.
این استاد دانشگاه افزود: متاسفانه بازی با افکار عمومی را به افراد منتقد نسبت میدهند، آنچه توسط خیرخواهان و افراد دغدغهمند مطرح میشود، چیزی جز نگرانی در خصوص فاجعهای که در دانشگاه علوم پزشکی در حال رخ دادن است، نیست. اتفاقا در این شرایط و حتی در بحران باید جلوی سیاسی کاری گرفته شود چون انچه در میان است جان مردم است.
وی در پایان خطاب به دکتر آشوبی گفت: جنابعالی چهار سال است رییس دانشگاه هستید و از طرفی از سال ۸۹ بر جایگاههای مهم مدیریتی در دانشگاه گیلان اعم از معاون درمان و معاون توسعه و… تکیه زده اید، اینکه چرا دانشگاه گیلان در چنین شرایط بحرانی از لحاظ تجهیزاتی و زیر ساختاری به سر میبرد خود شما باید پاسخگو باشید. آنچه شما به عنوان تنها هنرتان بیان میکنید، که پروژههای راکد سایر روسای دانشگاه گیلان را مجددا راه اندازی کردهاید، به نوعی زیر سوال بردن عملکرد مدیران موفق پیشین است و آنان را متهم به بیعملی کردهاید که بسیار نیز از شما موفقتر بوده اند.