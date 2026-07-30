دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با خانواده شهیده «زهرا حداد عادل»

به گزارش ایلنا به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دیروز عصر با حضور در منزل والدین شهیده زهرا حداد عادل، همسر شهید رهبر انقلاب اسلامی، با خانواده این شهیده دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این دیدار صمیمانه غلامعلی حداد عادل و طیبه ماهروزاده والدین شهیده زهرا حداد عادل با بیان خاطراتی شخصیت و منش، مسئولیت‌پذیری و تعهد حرفه‌ای این شهیده گرانقدر را تشریح کردند.

رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ تحمیلی رمضان، استقلال و تمامیت ارضی کشور را مرهون خون شهدا دانست و برای خانواده شهیده زهرا حداد عادل صبر جمیل مسئلت نمود.

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