پیشنهاد وزیر آموزش و پرورش برای نامگذاری روز «دولتمردان شهید» در هفته دولت
وزیر آموزش و پرورش پیشنهاد کرد: یکی از روزهای هفته دولت به نام «گرامیداشت دولتمردان شهید» نامگذاری شود و برنامههای ویژهای برای بزرگداشت شهدای دولت در این روز برگزار شود.
به گزارش ایلنا، علیرضا کاظمی، وزیر آموزشوپرورش در جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت دولتمردان شهید، بر ضرورت معرفی سیره و خدمات شهدای دولت، تولید محتوای فاخر و استفاده از ظرفیت دستگاههای مختلف برای برگزاری برنامههای مردمی و اثرگذار تأکید کرد.
کاظمی پیشنهاد کرد: یکی از روزهای هفته دولت به نام «گرامیداشت دولتمردان شهید» نامگذاری شود و برنامههای ویژهای برای بزرگداشت شهدای دولت در این روز برگزار شود.
وی همچنین بر تهیه بسته محتوایی جامع از زندگی، سیره و ابعاد شخصیتی شهدای دولت تأکید کرد و گفت: این محتوا میتواند در موضوعاتی همچون ویژگیهای علمی، عبادی، اخلاقی، انقلابی، مدیریتی و شجاعت شهدای دولت تهیه و برای استفاده در برنامههای گرامیداشت و ائمه جمعه در خطبههای نماز جمعه در اختیار آنان قرار گیرد.
وزیر آموزشوپرورش در ادامه خواستار تهیه آمار دقیق و راستیآزماییشده از شهدای دولت در سطوح مختلف، از جمله وزرا، معاونان وزرا، استانداران، معاونان استانداران و مدیران کل شد.
کاظمی با اشاره به ضرورت پرهیز از موازیکاری پیشنهاد داد از خانواده شهدای شاخص دولت در جشنواره شهید رجایی تجلیل شود و در کنار آن، برنامهای مردمی و محتوایی برای گرامیداشت دولتمردان شهید برگزار شود.
وزیر آموزشوپرورش همچنین پیشنهاد کرد: برای سال آینده، یک برنامه علمی – پژوهشی گسترده با محوریت شهدای دولت برگزار و در این برنامه ضمن تولید و انتشار آثار مکتوب درباره شهدای دولت، از سخنرانان برجسته دینی، اجتماعی و سیاسی نیز دعوت شود.
کاظمی بر ضرورت پیگیری سریع مصوبات و هماهنگی میان دستگاههای مسئول تأکید کرد و خواستار آن شد که برنامههای گرامیداشت دولتمردان شهید با مشارکت مردمی و همافزایی دستگاههای عضو شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، به شکلی شایسته و اثرگذار برگزار شود.