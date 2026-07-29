اجرای طرح «زیارت نیابتی» برای ۱۴ هزار مددجو

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران، عبدالمجید رحمانی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای اربعین امسال اظهار کرد: این سازمان با همراهی گروه های مردمی و جهادی، هیات های مذهبی و با تکیه بر تجربیات موفق سال‌های گذشته، امسال نیز با رویکردی تخصصی و اجتماع‌محور در مرز زرباطیه مستقر خواهد شد تا علاوه بر ارائه خدمات رفاهی، بخشی از نیازهای اجتماعی زائران را نیز پوشش دهد.

وی با بیان اینکه خدمت به زائران امام حسین(ع) توفیقی ارزشمند برای مجموعه شهرداری تهران است، افزود: امسال تلاش شده خدمات سازمان تنها به حوزه‌های مرسوم محدود نشود و ضمن بهره گیری از تجربه گروه های مردی و جهادی، موکب ها و هیات های مذهبی، با طراحی برنامه‌های جدید، کیفیت خدمت‌رسانی در بخش‌های مختلف ارتقا یابد.

رحمانی با اشاره به مهم‌ترین اقدامات پیش‌بینی شده برای اربعین ۱۴۰۵ گفت: راه‌اندازی موکب مادر و کودک برای ارائه خدمات تخصصی به خانواده‌ها، ایجاد موکب ویژه خدمات به سالمندان و افراد دارای معلولیت، ساماندهی خدمات مربوط به افراد و وسایل گمشده، توسعه غرفه‌های فرهنگی، ارائه خدمات رفاهی و پذیرایی و همچنین پشتیبانی از زائران در زمان حضور در مرز زرباطیه از جمله برنامه‌های این سازمان در این رویداد عظیم است.

مسئول قرارگاه مرزی زرباطیه ادامه داد: یکی از محورهای مهم عملیات امسال، استفاده حداکثری از ظرفیت نیروهای داوطلب، گروه‌های جهادی و موکب‌های مردمی بود و با هم‌افزایی میان مجموعه‌های مردمی و مدیریت شهری، خدماتی گسترده‌تر و منسجم‌تر به زائران ارائه شد.

وی همچنین از اجرای طرح «زیارت نیابتی» برای ۱۴ هزار مددجوی تحت پوشش سازمان خبر داد و گفت: این طرح با هدف سهیم کردن افرادی آسیب دیده اجتماعی اعم از معتادین‌متجاهر، افراد بی خانمان، کودکان کار، زنان سرپرست خانوار و... امکان حضور در پیاده‌روی اربعین را ندارند، اجرا می‌شود تا زائران به نیابت از آنان زیارت کرده و آنان را در ثواب زیارت شریک کنند.

رحمانی با اشاره به جایگاه مرز زرباطیه در عملیات اربعین خاطرنشان کرد: این مرز به دلیل قرار گرفتن در مسیر نخستین ورود و آخرین خروج بخش قابل توجهی از زائران از عراق، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و به همین دلیل تمام تلاش خود را به کار خواهیم گرفت تا خدمات اجتماعی، رفاهی و فرهنگی با بالاترین کیفیت در اختیار زائران قرار گیرد.

مسئول قرارگاه مرزی زرباطیه افزود: تجربیات ارزشمند سال‌های گذشته، سرمایه مهمی برای ارتقای سطح خدمات در اربعین امسال است و با هماهنگی میان بخش‌های مختلف سازمان، موکب‌ها و مجموعه‌های همکار و گروه های جهادی و هیات های مذهبی، تلاش می‌کنیم محیطی آرام، ایمن و در شأن زائران حضرت سیدالشهدا(ع) فراهم شود.

مدیرعامل سازمان رفاه، خدمات و مشارکت‌های اجتماعی شهرداری تهران در پایان تأکید کرد: نگاه سازمان در اربعین صرفاً ارائه خدمات اجرایی نیست، بلکه تلاش داریم با توسعه خدمات اجتماعی، فرهنگی و حمایتی، سهمی مؤثر در تسهیل حضور زائران و خلق تجربه‌ای مطلوب از این سفر معنوی داشته باشیم.

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