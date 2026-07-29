فعالیت ۲۵ هزار نیروی انسانی در سازمان بهزیستی

وی خاطرنشان کرد: همزمان با اجرای آزمایشی این طرح یک گروه پژوهشی نیز به‌ صورت مستمر فرآیند اجرا را در قالب پژوهش در عمل ارزیابی خواهد کرد تا زمینه توسعه و استقرار موفق آن در سطح کشور فراهم شود.

حسینی، بانک زمان را ابزاری برای ساماندهی فعالیت‌های داوطلبانه محلی و خیرخواهانه دانست و افزود: این طرح با پیوند دادن مردم بر پایه ارزش زمان و تبادل خدمات داوطلبانه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش همبستگی اجتماعی، تقویت اعتماد عمومی، انسجام محلی و ارتقای کیفیت و سلامت اجتماعی در جامعه باشد.

رئیس بهزیستی در ادامه با اشاره به تحول مأموریت‌های سازمان بهزیستی اظهار کرد: سازمان بهزیستی از بدو تأسیس تاکنون همواره با گسترش مأموریت‌های خود روبه‌رو بوده است به‌گونه‌ای که امروز دامنه خدمات آن از حمایت صرف از گروه‌های هدف به ارائه خدمات برای عموم مردم و از رویکرد حمایتی به سمت توانمندسازی، فرصت‌آفرینی، خانواده‌محوری، اجتماع‌محوری، دسترس‌پذیری و ادغام اجتماعی تغییر یافته است.

وی افزود: تحقق این مأموریت‌های گسترده مستلزم تأمین دو مؤلفه اساسی است، نخست منابع مالی که بخشی از آن از طریق دولت و بخش دیگر با مشارکت مردم، خیرین و سازمان‌های مردم‌نهاد تأمین می‌شود.

رئیس سازمان بهزیستی کشور با اشاره به طراحی زیست‌بوم جامع مشارکت‌های مردمی گفت: در قالب این زیست‌بوم، توسعه کمی و کیفی تشکل‌های خیریه و گسترش مشارکت‌های مردمی در دستور کار قرار گرفته و نتیجه این رویکرد رشد ۵۳ درصدی مشارکت‌های مردمی در سال گذشته و افزایش ۴۱۰ درصدی این مشارکت‌ها در ایام جنگ بوده است.

حسینی دومین نیاز اساسی سازمان بهزیستی را توسعه سرمایه انسانی و مشارکت اجتماعی عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۲۵ هزار نیروی انسانی در سازمان بهزیستی و ۱۲۰ هزار نفر نیز در مراکز و مؤسسات غیردولتی تحت نظارت سازمان فعالیت می‌کنند اما گستردگی مأموریت‌های بهزیستی ایجاب می‌کند از ظرفیت مردم و شبکه‌های داوطلبی بیش از گذشته بهره‌گیری شود.

وی با اشاره به اجرای طرح سلام به عنوان یکی از برنامه‌های اجتماع‌محور سازمان اظهار کرد: این طرح تاکنون در ۲۷۵۰ محله کشور شکل گرفته و در امتداد آن، توسعه شبکه داوطلبان و اجرای بانک زمان بر اساس ماده ۳۱ قانون برنامه هفتم پیشرفت در دستور کار قرار گرفته است.

در پایان این نشست مقرر شد کارشناسان بانک زمان سازمان بهزیستی و کارشناسان مجمع خیرین کشور در نشست‌های تخصصی مشترک، ابعاد مختلف این طرح را بررسی و با بهره‌گیری از دیدگاه‌های متقابل، زمینه ارتقای کیفیت و اثربخشی اجرای آن را فراهم کنند.