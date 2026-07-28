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وزیر آموزش و پرورش:

نهضت مدرسه‌سازی و توسعه عدالت آموزشی، پاسخ عملی ایران به تهدیدها و مسیر پیشرفت کشور است

نهضت مدرسه‌سازی و توسعه عدالت آموزشی، پاسخ عملی ایران به تهدیدها و مسیر پیشرفت کشور است
کد خبر : 1819789
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وزیر آموزش‌وپرورش در آیین افتتاح هنرستان 12 کلاسه الزهرا(س) در شهر آبی‌بیگلو با تأکید بر این‌که توسعه آموزش و ساخت مدارس حتی در سخت‌ترین شرایط کشور متوقف نخواهد شد، گفت: نهضت مدرسه‌سازی و توسعه عدالت آموزشی، نماد پویایی نظام جمهوری اسلامی و پاسخ عملی ایران به تهدیدها و دشمنی‌ها است.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، علیرضا کاظمی؛وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز،سه شنبه، ششم مردادماه در ادامه برنامه های سفر استانی خود به اردبیل در آیین افتتاح هنرستان 12 کلاسه الزهرا(س) و زمین چمن مصنوعی این آموزشگاه در شهر آبی‌بیگلو شهرستان نمین، ضمن قدردانی از همراهی استاندار اردبیل، نمایندگان مجلس، فرماندار، امام جمعه، مدیران استانی و شهرستانی و خیران مدرسه‌ساز، اظهار کرد: امروز  بخشی از نهضت توسعه عدالت آموزشی  با بهره‌برداری از یک فضای آموزشی استاندارد و فضای ورزشی مناسب در این منطقه به ثمر رسید.

وی با اشاره به شرایط حساس کشور، افزود: امروز همه مسئولان و مردم در کنار یکدیگر برای استمرار خدمت به مردم و پیشرفت کشور تلاش می‌کنند و در حالی که دشمنان به دنبال آسیب رساندن به زیرساخت‌های کشور هستند، جمهوری اسلامی ایران با قدرت مسیر توسعه را ادامه می‌دهد و ساخت مدارس، توسعه فضاهای آموزشی و اجرای پروژه‌های عمرانی را متوقف نکرده است.

وزیر آموزش‌وپرورش با بیان این‌که علم و آموزش زیربنای توسعه هر کشور است، تصریح کرد: توجه به تعلیم و تربیت، سرمایه‌گذاری برای آینده ایران است و خوشبختانه در استان اردبیل اقدامات ارزشمندی در این حوزه انجام شده است.

کاظمی با اشاره به بهره‌برداری از بیش از 110 فضای آموزشی در استان اردبیل طی سال گذشته، گفت: ساخت هر مدرسه حاصل تلاش گسترده مجموعه‌ای از دستگاه‌های اجرایی، خیران و مسئولان است و افتتاح این تعداد پروژه نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور است.

وی در ادامه از بررسی مطالبات آموزشی شهرستان نمین خبر داد و اظهار کرد: موضوع ارتقای نمایندگی آموزش‌وپرورش آبی‌بیگلو، هوشمندسازی مدارس، احداث مدرسه مورد نیاز منطقه و توسعه فضاهای ورزشی در دستور کار قرار خواهد گرفت و با همکاری سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس و معاونت تربیت بدنی و سلامت، حمایت‌های لازم برای اجرای این طرح‌ها انجام می‌شود.

وزیر آموزش‌وپرورش همچنین از اختصاص دو میلیارد تومان برای توسعه هوشمندسازی مدارس شهرستان نمین خبر داد و بر توسعه زمین‌های چمن مصنوعی، تجهیز هنرستان‌ها و تقویت زیرساخت‌های آموزشی و ورزشی این منطقه تأکید کرد.

کاظمی در پایان با قدردانی از مشارکت مردم و مسئولان استان اردبیل، ابراز امیدواری کرد با استمرار همدلی و همکاری، روند توسعه فضاهای آموزشی، ارتقای کیفیت تعلیم و تربیت و تحقق عدالت آموزشی در این استان با شتاب بیشتری ادامه یابد.

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