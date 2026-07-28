دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی:
پروتکلهای درمانی بومی جایگزین تقلید از الگوهای غربی شوند
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با تأکید بر لزوم حل مشکلات زیرساختی و پژوهشی مراکز علمی، بر اهمیت تدوین پروتکلهای درمانی بومی و پرهیز از تقلید کورکورانه از الگوهای غربی تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از مرکز رسانه و روابط عمومی شورای عالی انقلاب فرهنگی، حجتالاسلام عبدالحسین خسروپناه در دیدار با مسئولان و پژوهشگران پژوهشکده معتمد جهاد دانشگاهی با ترسیم تصویری از تابآوری اجتماعی مردم ایران در برابر تحریمها و بحرانها، فرهنگ ایثار و دینداری را موتور محرک اداره کشور در شرایط دشوار کنونی دانست.
وی با اشاره به وظیفه خود در قبال پیگیری مطالبات نخبگان و مراکز پژوهشی، اظهار داشت: تمام تلاش خود را برای رفع نیازهای مردم و دغدغههای عزیزان به کار خواهم بست.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به وعده پیشین خود مبنی بر پیگیری مشکلات این مجموعه، گفت: روش و درخواست من این است که یک جلسه مستقل و کارشناسی با حضور تکتک مسئولان مربوطه برگزار شود تا مشکلات را مورد به مورد بررسی کنیم.
حجت الاسلام خسروپناه افزود: بخشی از این مسائل در حیطه اختیارات «ستاد سلامت» شورای عالی انقلاب فرهنگی است و بخشی دیگر نیازمند تعامل با وزارت بهداشت و درمان میباشد. خوشبختانه تعامل خوبی با وزارتخانه وجود دارد و آقای دکتر ظفرقندی وزیر بهداشت نیز دغدغهمند مردم هستند و تلاش میکنند گرهها باز شود.
وی با اشاره به شرایط خاص کشور گفت: ما در شرایطی زندگی میکنیم که تحت تحریم و محاصره صددرصدی هستیم. طبیعتاً اگر بخواهیم دقیقاً همان استانداردهای معمولِ کشورهای بدون تحریم را رعایت کنیم، ممکن است مجبور به تعطیلی بسیاری از مجموعهها شویم. این کشور با علم، صبر و تدبیر مردم و مسئولان اداره میشود.
تمایز فرهنگی ایران با دیگر کشورها در بحرانها
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مقایسه رفتار اجتماعی مردم ایران با سایر ملتها در شرایط بحرانی پرداخت و تصریح کرد: مشاهده کردید که در برخی کشورها با کوچکترین تنش، چگونه مردم به فروشگاهها هجوم بردند و بر سر کیسههای برنج دعوا کردند. یا در دوران کرونا و در کشورهای مدعی مثل آمریکا و اروپا، چگونه قفسهها خالی شد و هرجومرج ایجاد شد. اما در ایران، مردم خودشان پیشقدم توزیع اقلام شدند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: اخیراً حتی آمریکاییها نیز اذعان کردهاند که «با فرهنگ ایرانیان نمیتوان جنگید». این فرهنگ ریشه در تاریخ و ایمان این ملت دارد.
خسروپناه در بخش پایانی سخنان خود با تمجید از دستاوردهای علمی این پژوهشگاه، گفت: نکته بسیار ارزشمندی که در اینجا دیدم و مایه مباهات است، وجود «پروتکلهای بومی درمان» است. این مرکز جزء معدود جاهایی است که به جای کپیبرداری از پروتکلهای غرب، بر اساس دانش بومی و تجربه بالینی اندوخته شده، روشهای درمانی خاص خود را دارد.
وی خطاب به پژوهشگران بالینی افزود: وظیفه شما این است که این تجربهنگاریهای بالینی را مدون کرده و به نشر برسانید. این استقلال علمی در حوزه درمان، گنجینهای ارزشمند است.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به دغدغههای مطرح شده توسط دکتر منتظری رئیس جهاد دانشگاهی و سایر اساتید در خصوص کمبود فضای فیزیکی و ساختمان، قول مساعد داد که هم مسئله ساختمان و هم ارتباط موثرتر با مجموعههای دولتی برای حل مشکلات مردم پیگیری خواهد شد.
در ادامه نشست مشترک دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با مسئولان و پزشکان این مرکز درمانی وابسته به جهاد دانشگاهی، دغدغههای عمده مدیریتی، زیرساختی و قانونی این مجموعه از سوی مسئولان آن مطرح شد و دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز بر لزوم رفع موانع بوروکراتیک و حمایت از تداوم فعالیت این مرکز تأکید کرد.