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ایجاد بیش از ۹ هزار فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی

ایجاد بیش از ۹ هزار فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی
کد خبر : 1819503
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رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور از ایجاد ۹ هزار و ۴۵۰ فرصت شغلی برای جامعه هدف این سازمان خبر داد و گفت: توسعه اشتغال پایدار، افزایش درآمد، تقویت خوداتکایی اقتصادی و فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثر افراد دارای معلولیت و سایر گروه‌های هدف در عرصه تولید و کارآفرینی، از مهم‌ترین رویکردهای سازمان بهزیستی در مسیر توانمندسازی و کاهش وابستگی به حمایت‌های مستمر است.

به گزارش ایلنا از سازمان بهزیستی کشور، آرزو ذکایی‌فر با اشاره به اجرای قرارداد همکاری با صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر اظهار کرد: در راستای ارتقای کیفیت زندگی و تامین آتیه بانوان سرپرست خانوار روستایی و عشایر، ۷۰ هزار و ۶۲۱ نفر از خدمات این صندوق بهره‌مند خواهند شد همچنین بر اساس این قرارداد، ۱۰ هزار و ۴۲۱ نفر از سطح یک به سطح دو و ۶۰ هزار و ۲۰۰ نفر از سطح پنج به سطح شش ارتقای سطح درآمدی یافته‌اند که گامی مؤثر در افزایش حمایت‌های بیمه‌ای و ارتقای امنیت اقتصادی این قشر به شمار می‌رود.

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه تأمین مسکن افزود: همزمان با هفته بهزیستی، ۲ هزار و ۶۸ واحد مسکونی به جامعه هدف واگذار شد که این اقدام، نقش مهمی در تأمین سرپناه ایمن، افزایش امنیت و آرامش خانواده‌ها و تحقق توانمندسازی پایدار افراد تحت پوشش سازمان دارد.

ذکایی‌فر در ادامه افتتاح پارلمان‌های مشورتی دانش‌آموزان بهزیستی در استان‌های کشور را گامی مؤثر در تقویت مشارکت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی نوجوانان تحت پوشش دانست و افزود: در راستای ایجاد درآمد پایدار جهت مددجویان دارای معلولیت خیلی شدید بهره برداری از پنل خورشیدی ۲۵۰ کیلو واتی در شهرستان فلاورجان با هدف توسعه انرژی‌های پاک، افزایش بهره‌وری و حرکت به سوی توسعه پایدار به بهره‌برداری رسید.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها، جلوه‌ای از رویکرد تحولی سازمان بهزیستی در توسعه خدمات اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و تحقق توانمندسازی همه‌جانبه جامعه هدف است.

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