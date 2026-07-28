ایجاد بیش از ۹ هزار فرصت شغلی برای مددجویان بهزیستی

رئیس مرکز توسعه کارآفرینی، اشتغال و توانمندسازی سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اقدامات سازمان در حوزه تأمین مسکن افزود: همزمان با هفته بهزیستی، ۲ هزار و ۶۸ واحد مسکونی به جامعه هدف واگذار شد که این اقدام، نقش مهمی در تأمین سرپناه ایمن، افزایش امنیت و آرامش خانواده‌ها و تحقق توانمندسازی پایدار افراد تحت پوشش سازمان دارد.

ذکایی‌فر در ادامه افتتاح پارلمان‌های مشورتی دانش‌آموزان بهزیستی در استان‌های کشور را گامی مؤثر در تقویت مشارکت اجتماعی، مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی نوجوانان تحت پوشش دانست و افزود: در راستای ایجاد درآمد پایدار جهت مددجویان دارای معلولیت خیلی شدید بهره برداری از پنل خورشیدی ۲۵۰ کیلو واتی در شهرستان فلاورجان با هدف توسعه انرژی‌های پاک، افزایش بهره‌وری و حرکت به سوی توسعه پایدار به بهره‌برداری رسید.

وی تأکید کرد: اجرای این طرح‌ها، جلوه‌ای از رویکرد تحولی سازمان بهزیستی در توسعه خدمات اجتماعی، ارتقای کیفیت زندگی و تحقق توانمندسازی همه‌جانبه جامعه هدف است.