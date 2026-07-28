مدیرکل بیمه سلامت استان تهران اعلام کرد:
جزئیات بهرهمندی دهکهای ۶ تا ۱۰ از حمایتهای دولتی
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران، بر اهمیت تحقق عدالت در دسترسی به خدمات سلامت و کاهش هزینههای درمانی خانوارها از طریق توسعه پوشش همگانی بیمه پایه سلامت تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، محمد غلامنژاد، با اشاره به رویکرد حمایتی سازمان بیمه سلامت ایران، گفت: در راستای تسهیل دسترسی شهروندان به خدمات درمانی، مشمولان دهکهای درآمدی اول تا پنجم بدون نیاز به مراجعه حضوری و بهصورت کاملاً رایگان، به مدت یک سال تحت پوشش بیمه پایه سلامت قرار میگیرند و فرآیند برقراری بیمه این عزیزان بهصورت خودکار انجام میشود.
وی افزود: بر اساس این مقررات، مشمولان دهکهای درآمدی اول تا پنجم بدون پرداخت حق بیمه مصوب و به صورت رایگان و بدون نیاز به مراجعه حضوری، به مدت یک سال از پوشش بیمه پایه برخوردار میشوند و بیمه ایشان به شکل خودکار برقرار میشود.
غلام نژاد ادامه داد: همچنین بیماران نشاندار شده در صندوق بیماران خاص و صعبالعلاج از دهک اول تا دهم، از پرداخت حق بیمه معاف بوده و بهصورت رایگان خدمات دریافت میکنند. به طور کلی، بالغ بر ۸۰ درصد از بیمهشدگان سازمان بیمه سلامت ایران، بدون پرداخت حق بیمه و به صورت رایگان تحت پوشش قرار دارند.
جزئیات بهرهمندی دهکهای ۶ تا ۱۰ از حمایتهای دولتی
مدیرکل بیمه سلامت استان تهران در خصوص سهم مشارکت دولت در پرداخت حق بیمه دهکهای ۶ تا ۱۰، تصریح کرد: دولت با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارها، بخشی از حق بیمه این دهکها را تقبل کرده است.
دهک ۶: بهرهمندی از ۶۰ درصد تخفیف دولتی (پرداخت ۴۰ درصد حق بیمه)
دهک ۷: بهرهمندی از ۵۰ درصد تخفیف دولتی (پرداخت ۵۰ درصد حق بیمه)
دهک ۸: بهرهمندی از ۴۰ درصد تخفیف دولتی (پرداخت ۶۰ درصد حق بیمه)
دهک ۹: بهرهمندی از ۳۰ درصد تخفیف دولتی (پرداخت ۷۰ درصد حق بیمه)
دهک ۱۰: پرداخت ۱۰۰ درصد حق بیمه سرانه توسط فرد متقاضی.
وی افزود: حق بیمه سرانهای که باید از سوی فرد متقاضی پرداخت شود، بر اساس نتایج اجرای ارزیابی وسع و دهکهای درآمدی تعیین شده از سوی وزارت تعاون، محاسبه میشود. در این چارچوب، رعایت شرط خانوار برای تمامی افراد خانواده به منظور برقراری پوشش بیمه پایه سلامت الزامی است تا حمایت بیمهای به صورت یکپارچه شامل همه اعضای خانواده شود.
غلام نژاد گفت: سازمان بیمه سلامت ایران با فراهمسازی این مسیرهای غیرحضوری، تلاش میکند فرایند عضویت و فعالسازی بیمه را برای مردم آسان کرده و با تقویت سواد سلامت و خدمات بیمهای، نقش خود را در حمایت از خانوادههای ایرانی بیش از پیش گسترش دهد.
وی در پایان با دعوت از شهروندان فاقد بیمه برای تعیین تکلیف وضعیت بیمهای خود، تاکید کرد: هموطنان میتوانند از طریق کد دستوری #۱۶۶۶*، تماس با سامانه تلفنی ۱۶۶۶ و یا مراجعه به سامانه شهروندی به نشانی csp.ihio.gov.ir وضعیت خود را استعلام کرده یا نسبت به ثبتنام اقدام نمایند. همچنین تأکید میشود که افراد مشمول دهکهای ۶ تا ۱۰ در صورت تأخیر در دریافت پوشش بیمهای، ملزم به پرداخت حق بیمه معوقه خواهند بود.
بنابر این گزارش، بیمهشدگان سلامت در شهرهای منتخب، با اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، علاوه بر چهار ویزیت رایگان در سطح یک، در صورت رعایت نظام ارجاع در مراکز دولتی تنها ۱۵ درصد فرانشیز پرداخت کرده و در صورت بستری در بیمارستان (خدمات سطح سه) از پرداخت هزینه معاف هستند.