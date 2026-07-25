وزیر آموزش و پرورش:
تاکنون تخلف جدی در انتشار سؤالات نداشتهایم/ اجازه نمیدهیم شرایط جنگی آموزش کشور را مختل کند
وزیر آموزش و پرورش در جلسه شورای معاونان با تأکید بر ضرورت تداوم برگزاری امتحانات در شرایط جنگی کشور، گفت: رویکرد وزارت آموزش و پرورش، کاهش اضطراب و افزایش تابآوری جامعه است و باید برای آغاز سال تحصیلی حضوری و باشکوه در سراسر کشور آماده باشیم.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، علیرضا کاظمی؛ وزیر آموزش و پرورش، عصر امروز، شنبه سوم مردادماه در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه، با اشاره به شرایط خاص کشور و دشواریهای برگزاری امتحانات، اظهار کرد: یکی از سختترین تصمیمگیریهایی که در این ایام بر عهده وزارت آموزش و پرورش بود، تصمیم درباره نحوه برگزاری امتحانات داخلی و نهایی بود؛ چرا که امتحانات نهایی با کنکور و آغاز سال تحصیلی نیز ارتباط مستقیم دارد.
وی افزود: پس از برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و مشورت با دستگاهها و مجموعههای ذیربط، تصمیم گرفتیم امتحانات برگزار شود و این روند آغاز شد.
کاظمی ادامه داد: از همکاریهای بیشائبه مدیران کل آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونان در استانها، بهویژه در چهار استان درگیر شرایط جنگی، قدردانی میکنم.
وی با اشاره به برگزاری جلسات مستمر ستاد عالی آزمونها، گفت: تقریباً هر شب جلسات ثابت ویدئوکنفرانسی با حضور مسئولان چهار استان برگزار میشود و تصمیمات مربوط به روند امتحانات بر اساس شرایط موجود و با مشورت مدیران کل و استانداران اتخاذ میشود.
وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده و عقبافتاده پایه یازدهم در چهار استان اعلام شده و برنامه امتحانات نهایی برگزار نشده پایه دوازدهم نیز پس از نهایی شدن، ابلاغ خواهد شد.
وی با تأکید بر ضرورت عادیسازی جریان زندگی در شرایط جنگی، گفت: سیاست کلان این است که با عادیسازی جریان زندگی شخصی، اجتماعی و کاری مردم، به زیست آنها در شرایط جنگی کمک کنیم، تابآوری جامعه را افزایش دهیم و استرس و اضطراب مردم را کاهش دهیم.
کاظمی افزود: یکی از دلایل اصلی برگزاری مجدد امتحانات در استانهای درگیر جنگ همین رویکرد بود. ما باید تلاش کنیم به جامعه نگرانی، ترس و اضطراب بیشتری وارد نکنیم.
وی تصریح کرد: رویکرد کلی وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی باید این باشد که خود را برای آغاز یک سال تحصیلی حضوری و باشکوه در همه شرایط آماده کنیم.
تأکید بر تسریع در تصحیح اوراق امتحانی و ثبت سوابق تحصیلی
وزیر آموزش و پرورش در ادامه با اشاره به اهمیت فرآیند تصحیح اوراق امتحانی، گفت: پس از برگزاری امتحانات، یکی از مهمترین مسائل، تصحیح اوراق و ثبت سوابق تحصیلی و ارسال آن به سازمان سنجش است و این موضوع باید در اولویت بسیار بالایی قرار گیرد.
وی افزود: امسال به دلیل شرایط موجود، موضوع تراز اهمیت ویژهای دارد و باید برای چهار استان درگیر شرایط جنگی و همچنین کل کشور، تحلیلها و ترازهای لازم انجام شود. این مسئله احتمالاً دشواریهای بیشتری برای مرکز ارزشیابی ایجاد خواهد کرد و نیازمند پیگیری و یادآوری مستمر است.
کاظمی از مسئولان مربوط خواست با همکاری مرکز ارزشیابی و مدیران کل استانها، وضعیت تصحیح اوراق امتحانی را بهصورت مستمر و روزانه تحلیل و پیگیری کنند و گفت: معاونان آموزشی و مدیران کل استانها باید اهتمام ویژهای در تسریع روند تصحیح اوراق داشته باشند.
ضرورت برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی و ساماندهی نیروی انسانی
وزیر آموزش و پرورش همچنین با تأکید بر اینکه برنامهریزی برای آغاز سال تحصیلی نباید مورد غفلت قرار گیرد، گفت: موضوع اتاق وضعیت، تحلیل نیروی انسانی و ساماندهی نیروی انسانی باید از هماکنون با جدیت دنبال شود.
وی ادامه داد: امسال برخلاف سال گذشته، استخدام گستردهای نداریم و این مسئله در شهرها و استانهایی مانند تهران، شهرستانهای تهران، اصفهان، مشهد و شیراز که با کمبودهای قابل توجه نیروی انسانی مواجه هستند، اهمیت بیشتری دارد.
کاظمی با قدردانی از اقدامات انجامشده در حوزه تحلیل و ساماندهی نیروی انسانی اظهار امیدواری کرد همه سناریوهای لازم برای آغاز سال تحصیلی بهگونهای پیشبینی شود که سال تحصیلی جدید به بهترین شکل ممکن آغاز شود.
افتتاح پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور
وزیر آموزش و پرورش در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت برنامهریزی برای افتتاح پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور تأکید کرد و گفت: باید با برنامهریزی دقیق، یک روز بهعنوان روز افتتاحیه پروژههای نهضت توسعه عدالت آموزشی در سراسر کشور تعیین شود تا این پروژهها با هماهنگی و ابلاغ رئیسجمهور به بهرهبرداری برسند.
وی افزود: این اقدام از نظر رسانهای اهمیت زیادی دارد و میتواند در شرایطی که دشمن تلاش میکند زیرساختهای کشور را هدف قرار دهد و کشور را با اختلال مواجه کند، موجب امیدآفرینی در میان مردم شود و نشان دهد سازندگی با عزم و اراده جدی مردم و مسئولان ادامه دارد.
تأکید بر صیانت از حوزههای امتحانی
کاظمی در ادامه با اشاره به روند برگزاری امتحانات نهایی در کشور، اظهار کرد: خوشبختانه تاکنون هیچ تخلف جدی در زمینه انتشار و افشای سؤالات امتحانات گزارش نشده است و با وجود شرایط جنگی و پوشش حدود شش هزار حوزه امتحانی، اتفاق جدی در این زمینه رخ نداده است.
وزیر آموزش و پرورش تأکید کرد: مسئولان حوزههای امتحانی و مسئولان حفاظت باید دقت بیشتری داشته باشند و در صورت وقوع هرگونه تخلف، بدون ملاحظه و بلافاصله گزارش مکتوب آن را ارسال کنند تا در فرآیند رسیدگی قرار گیرد.
کاظمی ضمن قدردانی از مجموعه حراست، حفاظت، بازرسی و نظارت و همچنین ناظران و معینهای اعزامی به استانها، گفت: تاکنون سلامت برگزاری امتحانات حفظ شده و تلاش مجموعههای مختلف موجب شده است علیرغم شرایط سخت و جنگی، آسیبی به روند برگزاری آزمونها وارد نشود.
وزیر آموزش و پرورش در ادامه گفت: در صورت بروز اتفاقات پیشبینینشده، مدیران استانها نباید نگران باشند؛ چراکه ستاد عالی آزمونها بهصورت مستمر وضعیت امتحانات را بررسی میکند و تصمیمات با دریافت پیشنهادهای استانها و مشورت با مدیران کل و استانداران اتخاذ خواهد شد.