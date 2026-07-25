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آغاز طراحی سامانه مدرن تصفیه شیرابه مجتمع آرادکوه با دانش فنی بین‌المللی

آغاز طراحی سامانه مدرن تصفیه شیرابه مجتمع آرادکوه با دانش فنی بین‌المللی
کد خبر : 1818380
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مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از انعقاد قرارداد طراحی تصفیه‌خانه مدرن شیرابه به ارزش ۵۵ هزار دلار میان برنامه عمران ملل متحد(UNDP) و شرکت تخصصی یونانی D-Waste، به درخواست این سازمان خبر داد و گفت: این همکاری با هدف بهره‌گیری از دانش فنی و تجربیات بین‌المللی در طراحی سامانه‌های پیشرفته تصفیه شیرابه برای مجتمع پردازش و دفع آرادکوه صورت گرفت.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، محسن قضاتلو مدیرعامل سازمان با اشاره به تلاش های صورت گرفته در راستای گسترش همکاری‌های مشترک با برنامه عمران ملل متحد (UNDP)، تصریح کرد: قرارداد طراحی تصفیه‌خانه مدرن شیرابه به ارزش ۵۵ هزار دلار میان UNDP و شرکت D-Waste یونان به امضا رسید. این قرارداد با هدف استفاده از دانش فنی و تجربیات بین‌المللی در طراحی سامانه‌های پیشرفته تصفیه شیرابه منعقد شده و شرکت D-Waste که یکی از شرکت‌های شناخته‌شده اروپایی در حوزه مدیریت پسماند، پروژه‌های زیست‌محیطی و اقتصاد چرخشی است، مسئولیت انجام مطالعات تخصصی، طراحی مفهومی و ارائه راهکارهای فنی و مهندسی را بر عهده دارد.

وی افزود: شرکت D-Waste یونان با سابقه همکاری با نهادهای بین‌المللی، دولت‌ها و شهرداری‌های مختلف در کشورهای گوناگون، فناوری‌های روز دنیا را برای طراحی سامانه‌ای کارآمد و منطبق با استانداردهای بین‌المللی در اختیار این پروژه قرار خواهد داد. اجرای این قرارداد زمینه کاهش آلودگی منابع آب و خاک، بهبود شاخص‌های زیست‌محیطی و افزایش بهره‌وری در مدیریت شیرابه مجتمع آرادکوه را فراهم می‌کند.

قضاتلو با بیان اینکه این همکاری علاوه بر انتقال دانش فنی، بستر جذب سرمایه‌گذاری و اجرای پروژه‌های زیست‌محیطی آینده را نیز در پایتخت مهیا می‌سازد، خاطرنشان کرد: این طرح به عنوان نقشه راهی برای یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیست‌محیطی در حوزه مدیریت پسماند و تحقق اهداف توسعه پایدار شهر تهران عمل کند.

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