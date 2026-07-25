اعزام ۱۵۰ اتوبوس به عراق برای عملیات اربعین
مسئول عملیات قرارگاه حمل و نقل مرزی اربعین حسینی از اعزام ناوگان، نیروهای عملیاتی و تیمهای پشتیبانی این شرکت به کشور عراق خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی علیزاده مسئول عملیات قرارگاه حمل و نقل مرزی اربعین حسینی در خاک عراق محور زرباطیه - کربلا در سال ۱۴۰۵ و رییس کمیته حمل و نقل شهرداری تهران، با اشاره به آغاز عملیات اعزام ناوگان اظهار کرد: شب گذشته ۱۵۰ دستگاه اتوبوس بخش خصوصی به همراه ۴۰ نفر از نیروهای اجرایی، پشتیبانی، امداد و ترخیص به سمت کشور عراق اعزام شدند و پیشبینی میشود امروز از مرز مهران وارد کشور عراق شوند.
وی افزود: به منظور پشتیبانی فنی از ناوگان، یک دستگاه خودروی امدادی آکسور، یک دستگاه جرثقیل آکسور و یک دستگاه اتوبوس امدادی نیز همراه کاروان اعزام شدهاند تا در صورت نیاز، خدمات فنی و پشتیبانی را به ناوگان ارائه کنند.
علیزاده با بیان اینکه محل استقرار ناوگان و عوامل اجرایی شرکت واحد در موکب جوادالائمه(ع) واقع در منطقه زرباطیه عراق پس از مرز مهران تعیین شده است، تصریح کرد: ارائه خدمات حملونقلی با توجه به نیاز و برنامهریزیهای انجامشده از سوی مسئولان کشور عراق انجام خواهد شد.
وی ادامه داد: همچنین برنامهریزی لازم برای مشارکت در جابهجایی زائران در مسیر بازگشت، از عمود ۶۶۲ محور نجف ـ کربلا تا مرز مهران انجام شده است تا ناوگان شرکت واحد در صورت اعلام نیاز، در خدمترسانی به زائران مشارکت داشته باشد.
مسئول عملیات قرارگاه حمل و نقل مرزی اربعین حسینی در خاک عراق محور زرباطیه - کربلا در پایان تأکید کرد: تمامی تدابیر فنی، عملیاتی، پشتیبانی و هماهنگیهای لازم برای حضور مؤثر ناوگان در عملیات اربعین ۱۴۰۵ پیشبینی شده و نیروهای اعزامی با آمادگی کامل در راستای خدمترسانی شایسته به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) فعالیت خواهند کرد.