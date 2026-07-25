خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز عملیات ساماندهی محور آزادی-دماوند

آغاز عملیات ساماندهی محور آزادی-دماوند
کد خبر : 1818101
لینک کوتاه کپی شد.

معاون خدمات شهری و محیط‌زیست شهرداری تهران، از آغاز عملیات ساماندهی محور آزادی-دماوند در هفته جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا، داود گودرزی، با بیان اینکه ساماندهی محور آزادی ـ دماوند (مسیر اتوبوس های تندرو) از این هفته آغاز می شود، اظهار کرد: هماهنگی‌های لازم انجام شده و از همین هفته عملیات اجرایی از میدان آزادی به سمت تهرانپارس آغاز خواهد شد.

وی افزود: در این مسیر، در بخش‌هایی که امکان‌پذیر باشد، به جای نرده‌ها و جداول بتنی، گلدان‌های شهری جانمایی می‌شود و در محل تقاطع‌ها نیز متناسب با شرایط مسیر، اجرای این طرح ادامه خواهد داشت.

به گزارش شهر، گودرزی در پاسخ به پرسشی درباره زمان اتمام ساماندهی این محور گفت: تلاش ما این است که اجرای پروژه با سرعت و دقت بالا پیش برود چرا که بخش قابل توجهی از تولیدات، تجهیزات و هماهنگی‌های مورد نیاز از قبل انجام شده است. امیدواریم عملیات اجرایی این محور تا پایان تابستان امسال به اتمام برسد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل