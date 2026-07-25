آغاز عملیات ساماندهی محور آزادی-دماوند
معاون خدمات شهری و محیطزیست شهرداری تهران، از آغاز عملیات ساماندهی محور آزادی-دماوند در هفته جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا، داود گودرزی، با بیان اینکه ساماندهی محور آزادی ـ دماوند (مسیر اتوبوس های تندرو) از این هفته آغاز می شود، اظهار کرد: هماهنگیهای لازم انجام شده و از همین هفته عملیات اجرایی از میدان آزادی به سمت تهرانپارس آغاز خواهد شد.
وی افزود: در این مسیر، در بخشهایی که امکانپذیر باشد، به جای نردهها و جداول بتنی، گلدانهای شهری جانمایی میشود و در محل تقاطعها نیز متناسب با شرایط مسیر، اجرای این طرح ادامه خواهد داشت.
به گزارش شهر، گودرزی در پاسخ به پرسشی درباره زمان اتمام ساماندهی این محور گفت: تلاش ما این است که اجرای پروژه با سرعت و دقت بالا پیش برود چرا که بخش قابل توجهی از تولیدات، تجهیزات و هماهنگیهای مورد نیاز از قبل انجام شده است. امیدواریم عملیات اجرایی این محور تا پایان تابستان امسال به اتمام برسد.