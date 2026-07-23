دیپلماسی فعال سلامت ایران در نشست بریکس

درمان و آموزش پزشکی، محور اصلی مواضع ایران، حمایت از اجماع در کنار صیانت از منافع ملی، حفظ اختیار مراجع تنظیم‌گر، توسعه ظرفیت‌های تولیدی و تحقیقاتی و دسترسی عادلانه به دارو، واکسن و فناوری‌های سلامت، توسعه همکاری های طب سنتی و سلامت روان بود.

هیأت ایرانی تأکید کرد که همکاری‌های بریکس باید از سطح بیانیه فراتر رفته و به طرح‌های مشترک، قابل‌اجرا و دارای نتایج قابل‌اندازه‌گیری تبدیل شود همچنین بر این اصل تأکید کرد که دسترسی به محصولات و فناوری‌های سلامت نباید تحت تأثیر موانع غیرمرتبطی قرار گیرد که زنجیره تأمین، انتقال فناوری، تولید مشترک یا دسترسی به‌موقع بیماران را مختل می‌کنند.

در بخش همکاری‌های تنظیم مقررات، ایران از تبادل اطلاعات، ظرفیت‌سازی، اتکا به ارزیابی‌های معتبر و کاهش فرایندهای تکراری حمایت کرد، اما تصریح داشت که این همکاری‌ها نباید به شناسایی خودکار مجوزها یا تضعیف اختیار تصمیم‌گیری ملی منجر شود.

در موضوع سل، محمد مهدی ناصحی مدیرعامل بیمه سلامت بر اجرای مطالعات و برنامه‌های مشترک عملیاتی، استمرار خدمات برای مهاجران و جمعیت‌های آسیب‌پذیر و تقویت همکاری‌های فرامرزی تأکید کرد.

همچنین پیشنهاد محمدرضا شالبافان مدیرکل دفتر سلامت روانی اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی درباره درج حمایت‌های روانی ـ اجتماعی در بحران‌ها، به‌ویژه برای کودکان و نوجوانان، با اجماع اعضا پذیرفته شد.

در موضوع طب سنتی، با تاکید آرمان زرگران مشاور بین الملل مرکز طب ایرانی و مکمل، اهمیت تاریخی و فرهنگی طب های سنتی برای محافظت از میراث و هویت فرهنگی ملل به رسمیت شناخته شد و ایران از تشکیل کارگروه متخصصین طب سنتی، مکمل و تلفیقی حمایت کرد.

ایران همچنین از توسعه مرکز تحقیق و توسعه واکسن بریکس، همکاری در پزشکی هسته‌ای و زنجیره تأمین رادیوداروها حمایت کرد؛ مشروط بر آنکه همکاری‌ها داوطلبانه، مبتنی بر شواهد علمی و متناسب با قوانین و اولویت‌های ملی کشورها باشد.

براساس این گزارش، در پایان نشست، مذاکرات کارشناسی پیش‌نویس بیانیه جمع‌بندی شد و متن نهایی برای تصویب وزرای بهداشت کشورهای عضو ارائه خواهد شد. حضور فعال هیأت ایران، جلوه‌ای از دیپلماسی سلامت مبتنی بر دقت حقوقی، همکاری عملی و پیگیری منافع ملی بود.

شانزدهمین نشست وزرای بهداشت عضو کشورهای بریکس از روز سه شنبه ۳۰ تیر تا شنبه ۳ مرداد در هند برگزار می‌شود.

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