مهلت ثبتنام در فراخوان طرح دانا تمدید شد
مهلت ثبتنام در دومین فراخوان حمایت از فعالیتهای علمی دانشآموختگان مستعد دکترای حرفهای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی (طرح دانا) تمدید شد.
روابط عمومی بنیاد ملی نخبگان روز پنجشنبه با اشاره به تمدید مهلت ثبت درخواست در دومین فراخوان حمایت از فعالیتهای علمی دانشآموختگان مستعد دکترای حرفهای (طرح دانا)، اعلام کرد که دانشآموختگان مستعد رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی عمومی میتوانند تا ۱۵ مردادماه ۱۴۰۵ نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.
طرح دانا (درمانگران اثرگذار و نوآور ایران) با هدف تسهیل مسیر رشد علمی، توانمندسازی حرفهای و هدایت هدفمند نخبگان حوزه سلامت اجرا میشود و متقاضیان میتوانند از ظرفیتهای علمی و پژوهشی این برنامه بهرهمند شوند.
مدارک مورد نیاز و توضیحات تکمیلی در سایت بنیاد ملی نخبگان به نشانی bmn.ir درج شده است. ثبت درخواست نیز از طریق سامانه سینا به نشانی Sina.bmn.ir انجام میشود.
پس از پایان مهلت ثبتنام، درخواستها توسط کارگروههای تخصصی بررسی و نتایج نهایی از طریق سامانههای رسمی به اطلاع متقاضیان خواهد رسید.