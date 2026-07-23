دستگیری عامل مزاحمت برای یک شرکت در تهران/ شناسایی دو سارق مسلح و کشف ۴۰ هزار دلار سرقتی
مرکز اطلاعرسانی پلیس پایتخت از چند عملیات مهم پلیس طی روزهای اخیر خبر داد که منجر به دستگیری فردی که با پرتاب مواد محترقه باعث ایجاد رعب در یک شرکت بزرگ شده بود، دستگیری دلال ارز با رسیدهای جعلی برای کلاهبرداری ۲۰ هزار دلاری، شناسایی دو سارق مسلح و کشف ۴۰ هزار دلار سرقتی و دستگیری اوباش مسلح در خیابان شریعتی شد.
طبق اعلام پلیس اطلاعات تهران بزرگ یکی از پروندهها درباره دستگیری فردی است که با پرتاب مواد محترقه پرصدا به داخل محوطه یکی از شرکتهای بزرگ مرکز تهران، باعث ایجاد نگرانی و ناامنی میان کارکنان شده بود. متهم با پوشاندن چهره اقدام به این کار میکرد و انگیزه خود را اختلاف شخصی با یکی از کارکنان و انتقامجویی عنوان کرد.
بررسی سوابق وی نشاندهنده سابقهدار بودن این فرد در زمینه مواد مخدر، سرقت و ضربوجرح است و پرونده وی برای مراحل قانونی به مرجع قضایی ارسال شد.
دستگیری دلال متخلف با رسیدهای بانکی جعلی
فرمانده پایگاه چهارم پلیس آگاهی تهران بزرگ نیز در توضیح پرونده دیگر پلیس تهران از دستگیری فردی خبر داد که با ارائه رسیدهای جعلی، قصد داشت از یک شهروند ۲۰ هزار دلار کلاهبرداری کند.
متهم که از دلالان ارز در شرق تهران بود، با واریز مبلغ ۷۲۰ میلیون تومان و ارسال پیامکهای جعلی، اعتماد شاکی را جلب کرده بود که با هوشیاری مالباخته و پیگیری پلیس، تصاویر رسیدهای مجعول بازیابی شد. این متهم دارای سوابق قاچاق کالا و ارز و سرقت نیز بود و به مرجع قضایی معرفی شد.
دستگیری دو سارق مسلح و کشف ۴۰ هزار دلار سرقتی بعد از معامله سنگ گران قیمت
بنابر این گزارش، کارآگاهان اداره یکم پلیس آگاهی تهران نیز در روزهای اخیر موفق به شناسایی و دستگیری دو سارق مسلح شدند، به گونهای که شاکی که در کار خرید و فروش سنگ های قیمتی بود در توضیح خود عنوان کرده بود که در یک کافه قرار معامله داشت و بعد از معاملهاش دونفر که خود را مأمور معرفی کردند در بازرسی از خودروی شاکی ۴۰ هزار دلار از خودرواش سرقت کردند. با اقدامات اطلاعاتی، تصویر یکی از متهمان بهدست آمد و هر دو در عملیاتهای جداگانه دستگیر شدند و تمامی ۴۰ هزار دلار سرقتی کشف و به مالباخته بازگردانده شد.
تحقیقات برای یافتن سلاحهای مخفیشده و بررسی جرائم احتمالی ادامه دارد.
دستگیری اوباش مسلح در خیابان شریعتی
پایگاه سوم پلیس اطلاعات تهران بزرگ در تشریح پرونده دیگر پلیس اعلام کرد: فردی که با در اختیار داشتن سلاح گرم و ایجاد رعب و وحشت در محدوده خیابان شریعتی، امنیت روانی شهروندان را بر هم زده بود، در عملیاتی غافلگیرانه در خیابان شکرآبی دستگیر شد.
در بازرسی از مخفیگاه وی، یک قبضه سلاح کمری جنگی، دو دستگاه بیسیم، افشانه اشکآور و دو قبضه قمه کشف شد و این متهم سابقهدار با دستور قضایی روانه زندان شد.