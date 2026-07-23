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مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از دیابت نوع دو

مؤثرترین راهکارها برای پیشگیری از دیابت نوع دو
کد خبر : 1817426
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مدیر مرکز تحقیقاتی- درمانی دیابت یزد با تأکید بر اینکه دیابت نوع دو تا حد زیادی قابل پیشگیری است، گفت: انجام روزانه ۳۰ دقیقه پیاده‌روی و اصلاح سبک زندگی، خطر ابتلا به این بیماری را به طور چشمگیری کاهش می‌دهد.

به گزارش ایلنا به نقل از وزارت بهداشت، سید علی خدایی مدیر مرکز تحقیقاتی- درمانی دیابت یزد با تأکید بر اینکه دیابت نوع دو تا حد زیادی قابل پیشگیری است گفت: بسیاری از عوامل خطر ابتلا به دیابت قابل اصلاح هستند و با ایجاد تغییرات ساده، اما مستمر در سبک زندگی می‌توان از بروز این بیماری پیشگیری کرد. 

وی با اشاره به نقش تغذیه در کنترل قند خون گفت: کاهش مصرف غذاهای فرآوری‌شده، نوشیدنی‌های شیرین، فست‌فودها و گوشت قرمز و افزایش مصرف سبزیجات، میوه‌ها، غلات کامل و مواد غذایی سرشار از فیبر، علاوه بر کنترل وزن، خطر ابتلا به دیابت را نیز کاهش می‌دهد. 

خدایی خاطرنشان کرد: حتی کاهش دو تا سه قاشق از حجم غذای روزانه می‌تواند در کاهش تدریجی وزن و در نتیجه کاهش خطر ابتلا به دیابت مؤثر باشد. 

وی افزود: تغذیه سالم، فعالیت بدنی منظم، کاهش زمان بی‌تحرکی، اصلاح الگوی خواب و حفظ وزن مناسب، مهم‌ترین اقدامات برای پیشگیری از دیابت هستند. 

وی با بیان اینکه هیچ دارویی جایگزین اصلاح سبک زندگی نمی‌شود، گفت: اگرچه داروهایی مانند متفورمین و برخی داروهای جدید در افراد مبتلا به پیش‌دیابت می‌توانند خطر ابتلا به دیابت را کاهش دهند، اما اثربخشی پایدار آن‌ها در گرو رعایت تغذیه سالم و فعالیت بدنی منظم است. 

خدایی در پایان گفت: انجام حداقل ۳۰ دقیقه پیاده‌روی روزانه یا ۱۵۰ دقیقه فعالیت بدنی در هفته، در کنار تغذیه سالم و حفظ وزن مناسب، بهترین و مؤثرترین راهکار برای پیشگیری از دیابت و کاهش عوارض آن است.

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