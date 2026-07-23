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معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید:

تعیین تکلیف پروژه مسکن ایثارگران البرز نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است

تعیین تکلیف پروژه مسکن ایثارگران البرز نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است
کد خبر : 1817404
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معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در سفر به استان البرز گفت: تعیین تکلیف پروژه مسکن ایثارگران البرز نیازمند بررسی دقیق کارشناسی است.

به گزارش ایلنا، فریده اولادقباد معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران در نشست هم‌اندیشی بررسی مشکلات و موانع پروژه مسکن ایثارگران سیاهکلاهان کرج، پس از بازدید میدانی از این طرح، با حضور مشاور عالی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف پروژه مسکن ایثارگران سیاهکلاهان، اظهار داشت: این طرح علاوه بر ارتقای سطح خدمات به ایثارگران، از ابعاد اجتماعی، فرهنگی و رفاهی نیز دارای اهمیت است و می‌تواند نقش مؤثری در توسعه زیرساخت‌های خدماتی و افزایش کیفیت زندگی ایفا کند. 

وی با تأکید بر رویکرد مدیریت عالی بنیاد در حوزه مسکن ایثارگران، تصریح کرد: تمامی پروژه‌های مسکن باید بر مبنای کار کارشناسی دقیق و با بهره‌گیری از نظر کارشناسان رسمی در حوزه‌های حقوقی، معماری و مهندسی مورد ارزیابی قرار گیرد تا تصمیمات اتخاذشده بر پایه مستندات کارشناسی باشد. 

اولادقباد خواستار تهیه گزارش جامع کارشناسی درباره وضعیت پروژه شد و گفت: برآورد هزینه‌های انجام‌شده، هزینه‌های پیش‌بینی‌نشده، وضعیت صورت‌وضعیت‌ها و ارزش روز پروژه باید به‌صورت شفاف تدوین و برای بررسی در ستاد بنیاد ارائه شود. 

وی همچنین بر ضرورت تطبیق هزینه‌های اعلامی پیمانکار با برآوردهای کارشناسی و بررسی دقیق اختلاف ارقام و هزینه‌های تعدیل پروژه تأکید کرد و افزود: این موارد باید به شکل مستند و شفاف بررسی شود تا مبنای تصمیم‌گیری نهایی قرار گیرد.

 

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