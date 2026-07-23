آمادگی کامل کمیته بهداشت و درمان اربعین برای ارائه خدمات سلامت به زائران

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، جعفر میعاد فر در پنجمین جلسه کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی ۱۴۰۵، با حضور سردار سید هاشم حسینی مدیر بهداری رزمی ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از اعضای کمیته، با قدردانی از همکاری و مشارکت دستگاه‌های عضو کمیته، بر دو محور اساسی اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش‌های مورد نیاز زائران از طریق رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی و مدیریت هوشمند و هدفمند اعزام نیروهای بهداشتی و درمانی در مسیرهای تردد و پیاده‌روی اربعین به‌منظور ارائه خدمات سریع، مؤثر و منسجم تأکید کرد.

سردار سید هاشم حسینی مدیر بهداری رزمی ستاد کل نیروهای مسلح نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود، از بهره‌گیری از امکانات معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در حمایت از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در مرزهای کشور خبر داد و بر تسریع در تأمین، پیگیری و ابلاغ نیازمندی‌های اعلام‌شده از سوی کمیته بهداشت و درمان اربعین تأکید کرد.

در این نشست آخرین اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های مرتبط با ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی بررسی و تصمیمات لازم برای ارتقای آمادگی دستگاه‌های عضو اتخاذ شد.

در ادامه، اعضای کمیته گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف ارائه کرده و برنامه‌های پیش‌رو برای ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی به زائران را تشریح کردند.

همچنین راهکارهای افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها و بهبود کیفیت خدمات در مسیرهای تردد و پایانه‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

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