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آمادگی کامل کمیته بهداشت و درمان اربعین برای ارائه خدمات سلامت به زائران

آمادگی کامل کمیته بهداشت و درمان اربعین برای ارائه خدمات سلامت به زائران
کد خبر : 1817372
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رئیس کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی با اشاره به آمادگی کامل کمیته بهداشت و درمان اربعین برای ارائه خدمات سلامت به زائران و استمرار هماهنگی میان همه دستگاه‌های مسئول تا پایان عملیات اربعین، گفت: مدیریت هوشمند اعزام نیرو و آموزش زائران، اولویت اصلی خدمت‌رسانی در اربعین ۱۴۰۵ است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور، جعفر میعاد فر در پنجمین جلسه کمیته بهداشت و درمان اربعین حسینی ۱۴۰۵، با حضور سردار سید هاشم حسینی مدیر بهداری رزمی ستاد کل نیروهای مسلح و جمعی از اعضای کمیته، با قدردانی از همکاری و مشارکت دستگاه‌های عضو کمیته، بر دو محور اساسی اطلاع‌رسانی گسترده و آموزش‌های مورد نیاز زائران از طریق رسانه‌ها، به‌ویژه رسانه ملی و مدیریت هوشمند و هدفمند اعزام نیروهای بهداشتی و درمانی در مسیرهای تردد و پیاده‌روی اربعین به‌منظور ارائه خدمات سریع، مؤثر و منسجم تأکید کرد. 

سردار سید هاشم حسینی مدیر بهداری رزمی ستاد کل نیروهای مسلح نیز با اشاره به ظرفیت‌های موجود، از بهره‌گیری از امکانات معاونت عملیات ستاد کل نیروهای مسلح و قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا (ص) در حمایت از دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در مرزهای کشور خبر داد و بر تسریع در تأمین، پیگیری و ابلاغ نیازمندی‌های اعلام‌شده از سوی کمیته بهداشت و درمان اربعین تأکید کرد. 

در این نشست آخرین اقدامات، برنامه‌ریزی‌ها و هماهنگی‌های مرتبط با ارائه خدمات سلامت به زائران اربعین حسینی بررسی و تصمیمات لازم برای ارتقای آمادگی دستگاه‌های عضو اتخاذ شد. 

در ادامه، اعضای کمیته گزارشی از اقدامات انجام‌شده در حوزه‌های مختلف ارائه کرده و برنامه‌های پیش‌رو برای ارتقای سطح خدمات بهداشتی و درمانی به زائران را تشریح کردند. 

همچنین راهکارهای افزایش هماهنگی بین دستگاه‌ها و بهبود کیفیت خدمات در مسیرهای تردد و پایانه‌های مرزی مورد بررسی قرار گرفت.

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