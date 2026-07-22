وی افزود: دستگاه‌‎های دخیل باید به تکالیف قانونی خود در برنامه مدیریت مقابله با پدیده گردوغبار پایبند باشند و دبیرخانه در این زمینه نقش هماهنگی، پیگیری و‌ نظارت بر اجرای مصوبات را بر عهده دارد

او اضافه کرد: پدیده گردوغبار صرفا یک مساله محیط‌ زیستی نیست و تبعات اجتماعی و اقتصادی دارد و طبیعتا باید همه دستگاه ها پای کار باشند و از مرحله بررسی و گزارش دهی عبور کنند تا اقدامات هدفمند و عملیاتی در این زمینه داشته باشیم.

انصاری با اشاره به تصویب برنامه جامع مقابله با گردوغبار در دولت در سال گذشته گفت: بر اساس تکلیف مندرج در ماده 22 برنامه هفتم توسعه، برنامه عمل دستگاه‌های اجرایی تدوین شده است. این برنامه با اسناد پشتیبان و 10 راهبرد، دارای چهار محور اصلی است که علاوه بر کنترل و پیشگیری، آمادگی، مقابله و کاهش آسیب، و همچنین سازگاری و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی را شامل می شود.

معاون رییس جمهور تصریح کرد: دستگاه‌ها باید مطابق شرح وظایف خود، تکالیف محوله را در مدت زمان مشخص شده اجرایی کنند.

انصاری با اشاره به دیدار خود با دبیر اجرایی اسکاپ در جریان نشست بین المللی، تاکید کرد: برای مهار کانون های فرامرزی گردوغبار حتما نیازمند همکاری منسجم منطقه ای هستیم و در دیدار اخیر با خانم آلیس جابانا دبیر اجرایی اسکاپ، توسعه همکاری‌های بین المللی در حل پدیده گردوغبار مورد تاکید قرار گرفت.

او گفت: شروع اقدامات عملیاتی برای مهار کانون های گردوغبار تالاب صالحیه، توسعه زیرساخت های پایش و پیش بینی گردوغبار در سازمان هواشناسی و ایستگاههای پایش ذرات سازمان حفاظت محیط زیست، بازدید از اقدامات سازمان منابع طبیعی در مدیریت کانون های داخلی گردوغبار و پیگیری مهار کانون های فرامرزی از جمله برنامه های مورد پیگیری خواهد بود.