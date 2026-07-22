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در ملاقات وزیر علوم کشورمان با وزیر ارتباطات پاکستان مطرح شد؛

نقشه راه جدید برای همکاری‌های فناورانه میان تهران و اسلام‌آباد

نقشه راه جدید برای همکاری‌های فناورانه میان تهران و اسلام‌آباد
کد خبر : 1817198
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وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در دیدار با وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پاکستان، با اشاره به جایگاه برجسته ایران در پژوهش‌های هوش مصنوعی با وجود تحریم‌ها، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های هوش مصنوعی، امنیت شبکه، تبادل دانش و فناوری و ایجاد ارتباط میان زیست‌بوم‌های نوآوری دو کشور تأکید کرد و از طرف پاکستانی برای بازدید از 60 پارک علم و فناوری ایران دعوت به عمل آورد.

 

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در ادامه برنامه‌های سفر حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به پاکستان، وی با «شازه فاطمه خواجه»، وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات این کشور، دیدار و گفت‌وگو کرد. دکتر سیمایی در این دیدار با اشاره به دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه فناوری‌های نوین، اظهار کرد: ایران با وجود همه محدودیت‌های ناشی از تحریم‌ها، در حوزه پژوهش‌های مرتبط با هوش مصنوعی از جایگاه علمی برجسته‌ای برخوردار است و آماده توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه با کشورهای دوست، از جمله پاکستان است.

وزیر علوم با دعوت از وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پاکستان برای سفر به تهران، پیشنهاد کرد از مراکز علمی، پژوهشی، فناوری و ظرفیت‌های پارک‌های علم و فناوری ایران بازدید کند. وی با اشاره به فعالیت بیش از 60 پارک علم و فناوری در کشور، بر توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های هوش مصنوعی، امنیت شبکه، تبادل دانش و فناوری و ایجاد ارتباط میان زیست‌بوم‌های نوآوری دو کشور تأکید کرد.

در پایان این دیدار، دو طرف توافق کردند معاون پژوهشی وزارت علوم و معاون وزیر فناوری اطلاعات و ارتباطات پاکستان، موضوعات مورد علاقه مشترک را بررسی کرده و سازوکارهای اجرایی همکاری، از جمله در حوزه امنیت شبکه، پارک‌های علم و فناوری، تبادلات علمی و فناوری را برای اجرا پیگیری کنند.

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