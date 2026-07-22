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در نشست با استانداری‌ها مطرح شد؛

طراحی ۲۱ برنامه اجتماعی برای شرایط بحران

طراحی ۲۱ برنامه اجتماعی برای شرایط بحران
کد خبر : 1817124
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رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به طراحی ۲۱ برنامه اجتماعی برای شرایط بحران گفت: در مجموع برای سالجاری این سازمان ۹۰ عنوان برنامه نهایی شده است که از این تعداد، ۵۹ برنامه در اولویت اول، ۲۲ برنامه در اولویت دوم و ۹ برنامه در اولویت سوم قرار دارد.

به گزارش ایلنا از وزارت کشور، سیدمحمد بطحایی در نشست وبیناری با مدیران کل اجتماعی استانداری‌های سراسر کشور، ضمن تسلیت ایام شهادت امام حسن مجتبی (ع)، به تبیین برنامه‌های سال ۱۴۰۵ این سازمان پرداخت.

وی با اشاره به تدوین کتابچه‌ای جامع برای این برنامه‌ها، خاطرنشان کرد: در تهیه این برنامه‌ها، احکام برنامه هفتم توسعه به عنوان تکلیف قانونی، فرمایشات مقام معظم رهبری در پیام نوروزی، سیاست‌های وزیر کشور و تأکید رئیس‌جمهور بر «محله‌محوری» مورد توجه قرار گرفته است.

معاون وزیر کشور با بیان اینکه برنامه‌های تدوین‌شده به تأیید وزیر کشور رسیده است، افزود: این برنامه‌ها به عنوان سندی لازم‌الاجرا برای دستگاه‌های اجرایی کشور محسوب می‌شود و همه دستگاه‌ها موظف به پیگیری و اجرای آن هستند.

بطحایی با تأکید بر لزوم توجه جدی به حوزه اجتماعی، گفت: در شرایط بحرانی نظیر شرایط فعلی کشور، معمولاً حوزه اجتماعی مانند بازیکنی نیمکت‌نشین است و کمتر مورد توجه مدیران ارشد قرار می‌گیرد، اما وظیفه مدیران اجتماعی، ارائه گزارش‌های مستند و مستمر به همراه پیشنهادات عملیاتی به مدیران ارشد است.

رئیس سازمان امور اجتماعی خاطرنشان کرد: باید با استفاده از نشانگان اجتماعی، نقاط خطر و قوت را شناسایی و به تصمیم‌گیران منعکس کرد تا تصمیمات هوشمندانه‌تر و منطقی‌تری اتخاذ شود.

معاون اجتماعی وزیر کشور با تأکید بر اینکه در ماه‌های پیش‌رو، مهم‌ترین مساله کشور، حوزه اجتماعی خواهد بود، گفت: اگر تنش‌های نظامی به آرامش نسبی برسد، نگاه‌ها بیش از پیش به مسائل اجتماعی معطوف خواهد شد.

وی بر لزوم پیش‌بینی تحولات دو تا سه ماه آینده تأکید کرد.

معاون وزیر کشور با اشاره به ارسال برنامه‌های استانی از سوی استانداری‌ها، ادامه داد: برنامه‌های ارسالی از حیث چشم‌انداز، رویکرد و تنوع موضوعی، تفاوت‌های قابل‌توجهی با یکدیگر داشتند، برخی کاملاً اجرایی و برخی صرفاً سیاست‌گذاری بودند. از همین رو، از مدیران کل اجتماعی استانداری‌ها خواسته شد تا برنامه‌های سال ۱۴۰۵ خود را با برش‌های استانی برنامه‌های ملی تطبیق داده و بازنگری کنند.

بطحائی افزود: حدود ۸ تا ۱۰ برنامه ملی نیازمند برش استانی هستند و در هفته آینده، جلسات مجازی با معاونت‌های سازمان برگزار خواهد شد تا برنامه‌ها یکدست و یکپارچه شوند.

وی با اشاره به تهیه گزارش ارزیابی عملکرد استانداری‌ها در حوزه اجتماعی بر اساس عملکرد سال ۱۴۰۴، خاطرنشان کرد: این گزارش در جلسه استانداران ارائه خواهد شد و بر اساس شاخص‌هایی نظیر برگزاری منظم شورای اجتماعی با حضور استاندار، از استان‌های موفق تقدیر به عمل خواهد آمد.

معاون وزیر کشور گفت: این برنامه قصد ایجاد رقابت منفی میان استان‌ها را ندارد، چرا که شرایط هر استان با دیگری متفاوت است.

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