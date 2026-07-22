سفر مجازی دانشآموزان استثنایی در قالب طرح «کشف ایران»
رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: دانشآموزان با نیازهای ویژه به دلیل محدودیت در حضور فیزیکی، امکان استفاده از بسیاری از سفرهای آموزشی را ندارند؛ از اینرو، در قالب طرح «کشف ایران» فرصت سفرهای مجازی برای آنان فراهم شده است تا با تاریخ، تمدن، مشاهیر و ظرفیتهای استانهای مختلف کشور آشنا شوند.
به گزارش ایلنا از وزارت آموزش و پرورش، سالار قاسمی معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در آیین افتتاح متمرکز فعالیتهای تابستانی دانشآموزان با نیازهای ویژه در شهر تهران اظهار داشت: امروز توفیقی حاصل شد که افتتاحیه فعالیتهای تابستانی دانشآموزان با نیازهای ویژه را بهصورت متمرکز در شهر تهران برگزار کنیم. در سراسر کشور نیز بیش از ۵۵۰ مرکز، مجری این برنامهها هستند.
وی گفت: با توجه به شرایطی که امسال در کشور وجود داشته است، همه تلاش و برنامهریزیهای ما بر ایجاد امید و انگیزه در دانشآموزان متمرکز بوده است. بر همین اساس، شعار محوری فعالیتهای تابستانی امسال، توجه به هویت ملی است؛ چرا که آنچه در ماههای اخیر ایران را حفظ کرد، همین نگاه ملی و حضور مردم در صحنه بود.
قاسمی ادامه داد: دانشآموزان با نیازهای ویژه به دلیل محدودیت در حضور فیزیکی، امکان استفاده از بسیاری از سفرهای آموزشی را ندارند؛ از اینرو، در قالب طرح «کشف ایران» فرصت سفرهای مجازی برای آنان فراهم شده است تا با تاریخ، تمدن، مشاهیر و ظرفیتهای استانهای مختلف کشور آشنا شوند.
معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنائی کشور بیان کرد: شعار «هر دانشآموز، یک مهارت» در تابستان نیز تداوم خواهد داشت و تلاش ما بر این است در این دوره، بیش از ۱۰ هزار دانشآموز با نیازهای ویژه تحت پوشش این برنامهها قرار گیرند.