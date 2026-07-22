تحویل تصاویر هوایی ۲۵۱۵ کیلومتر مربع از حریم پایتخت

به گزارش ایلنا از روابط عمومی معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران، مهدی مزینانی مدیرکل حریم شهر تهران، در نشست مشترک با نمایندگان دانشگاه امام حسین (ع)، از تحویل نخستین بخش از داده‌های پروژه تصویربرداری هوایی حریم پایتخت خبر داد و این اقدام را یکی از مهم‌ترین پروژه‌های زیرساختی مدیریت هوشمند حریم شهر تهران عنوان کرد.

وی با اشاره به جزئیات این پروژه اظهار کرد: تصویربرداری هوایی از ۲۵۱۵ کیلومتر مربع از حریم شهر تهران با هدف ایجاد بستری دقیق برای اندازه‌گیری، تفسیر و پایش عوارض شهری و غیرشهری انجام شده است. داده‌های حاصل از این عملیات پس از طی مراحل کنترل کیفیت، مثلث‌بندی هوایی، پردازش و صحت‌سنجی، برای بررسی‌های تخصصی به سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات شهرداری تهران (فاوا) تحویل شده است.

مزینانی افزود: این بخش از عملیات، بخشی از قرارداد تصویربرداری هوایی از مجموع پنج هزار و ۹۱۹ کیلومتر مربع از حریم شهر تهران است که محدوده پروازی جنوب به وسعت دو هزار و ۳۸۰ کیلومتر مربع، معادل ۴۳ درصد کل محدوده قرارداد و محدوده پروازی شمال‌شرق به مساحت ۱۳۵ کیلومتر مربع را شامل می‌شود. اجرای این بخش از پروژه توسط دانشگاه امام حسین (ع) انجام شده و عملیات تصویربرداری از سایر بخش‌های حریم نیز در حال انجام است.

مدیرکل حریم شهر تهران با بیان اینکه تصاویر تهیه‌شده دارای دقت مسطحاتی متناسب با مقیاس یک به دو هزار و قدرت تفکیک مکانی (GSD) معادل ۱۰ سانتی‌متر هستند، تصریح کرد: این اطلاعات، زیرساخت اصلی استقرار سامانه‌های هوشمند پایش و کنترل حریم شهر را فراهم می‌کند و امکان شناسایی دقیق ساخت‌وسازهای غیرمجاز، رصد تغییرات کاربری اراضی، پایش مستمر تحولات فضایی و پشتیبانی از تصمیم‌گیری‌های مدیریتی را به شکل قابل توجهی ارتقا می‌دهد.

وی ادامه داد: اجرای این پروژه در شرایطی انجام شد که به دلیل محدودیت‌ها و چالش‌های ناشی از شرایط جنگی، روند عملیات با دشواری‌هایی همراه بود، اما با برنامه‌ریزی، تعامل و تلاش شبانه‌روزی مجموعه اداره‌کل حریم شهر تهران و دانشگاه امام حسین (ع)، عملیات بدون توقف ادامه یافت و امروز شاهد تحویل نخستین بخش از ارزشمندترین داده‌های مکانی حریم پایتخت هستیم.

مزینانی با تأکید بر نقش این پروژه در تحقق حکمرانی داده‌محور شهری گفت: بهره‌گیری از تصاویر هوایی دقیق و به‌روز، علاوه بر افزایش سرعت و دقت نظارت بر حریم، زمینه صیانت مؤثر از اراضی پیرامونی تهران، جلوگیری از توسعه ساخت‌وسازهای غیرمجاز، ارتقای کیفیت خدمات مدیریت شهری و حفظ حقوق عمومی شهروندان را فراهم خواهد کرد.

مدیرکل حریم شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: تمامی اقدامات فنی، اجرایی و اداری برای تکمیل بخش باقیمانده قرارداد با جدیت در حال پیگیری است و با تحویل کامل داده‌های تصویربرداری، یکی از مهم‌ترین زیرساخت‌های اطلاعات مکانی مدیریت حریم شهر تهران در اختیار مدیریت شهری قرار خواهد گرفت؛ زیرساختی که نقش مؤثری در ارتقای نظارت هوشمند، افزایش دقت تصمیم‌گیری‌ها و حفاظت پایدار از حریم پایتخت ایفا خواهد کرد.

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