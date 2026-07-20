به گزارش خبرنگار ایلنا، جمعی از فعالان صنفی اعضای هیئت علمی وزارت علوم در تماس با "ایلنا" در واکنش به برخی اظهارات مطرح‌شده درباره افزایش بیش از ۱۰۰ درصدِ حقوق اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها، اعلام کردند که مقایسه‌های انجام‌شده در این زمینه مبتنی بر واقعیت نیست و با آمار و احکام کارگزینی تطابق ندارد.

یکی از اعضای این جمع به "ایلنا" گفت: ادعا شده است که افزایش حقوق اعضای هیئت علمی پس از اجرای ترمیم حقوق، چهار تا پنج برابر کارمندان وزارت علوم بوده است، در حالی که این ادعا با واقعیت فاصله زیادی دارد. برای نمونه، حکم کارگزینی یک عضو هیئت علمی در مرتبه استادیاری که در حدود ۳۵ یا ۳۶ سالگی استخدام شده، پس از اعمال ترمیم حقوق و افزایش‌های سالانه، حدود ۴۵ میلیون تومان است. البته این مبلغ بسته به نوع دانشگاه، محل خدمت، فاصله از مرکز کشور و برخی شرایط دیگر ممکن است برای برخی اعضای هیئت علمی به حدود ۵۵ تا ۶۰ میلیون تومان نیز برسد.

وی افزود: این درحالی است که مثلا یک نیروی شرکتی با احتساب اضافه‌کاری، می‌تواند دریافتی ۴۵ تا ۵۰ میلیون تومانی داشته باشد. بنابراین این پرسش مطرح است که مبنای ادعای چهار یا پنج برابر بودن افزایش حقوق اعضای هیئت علمی چیست و چه گروه‌هایی با یکدیگر مقایسه شده‌اند؟! قبلش هم بگویم که اساسا این افزایش ۵ برابری اشتباه است؟!

وی توضیح داد: به نظر می‌رسد این مقایسه میان یک کارمند تازه‌استخدام و یک استادتمام یا پروفسور دانشگاه انجام شده است؛ در حالی که استادتمام بالاترین مرتبه علمی دانشگاهی است و تنها تعداد محدودی از اعضای هیئت علمی به این جایگاه می‌رسند. حتی بسیاری از اعضای هیئت علمی تا پایان دوران خدمت نیز ممکن است از مرتبه استادیاری به دانشیاری ارتقا پیدا نکنند. بنابراین مقایسه حقوق یک استادتمام با سابقه طولانی، پایه‌های متعدد و امتیازات تشویقی با یک کارمند تازه‌استخدام، قیاسی نادرست و مصداق مغالطه است.

این عضو هیئت علمی با اشاره به تفاوت نظام ارتقای شغلی اعضای هیئت علمی و کارمندان وزارت علوم اظهار کرد: کارمندان وزارت علوم هر سال بدون نیاز به ارزیابی‌های علمی یا کسب امتیازات پژوهشی، افزایش سنواتی دریافت می‌کنند؛ اما اعضای هیئت علمی برای دریافت هر پایه، باید شرایط علمی مشخصی از جمله انتشار مقالات در نشریات معتبر را احراز کنند. در صورت عدم کسب پایه طی سه سال متوالی، برای عضو هیئت علمی اخطار صادر می‌شود و حتی امکان تنزل وضعیت استخدامی از رسمی قطعی به رسمی آزمایشی و سپس پیمانی وجود دارد که در نهایت می‌تواند به اخراج منجر شود. بنابراین فعالیت اعضای هیئت علمی همواره با فشار و استرس ناشی از ارزیابی‌های مستمر همراه است.

وی درباره ادعای دیگر مطرح‌شده مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و افزایش ۱۰۰ تا ۱۲۰ درصدی حقوق اعضای هیئت علمی و تبعیض نیز گفت: این ادعا نیز صحیح نیست. افزایش سال گذشته اعضای هیئت علمی در قالب ترمیم حقوق بود و میزان آن به طور میانگین حدود ۵۵ درصد در اسفندماه اعمال شد. امسال نیز همانند سایر کارکنان، افزایش سالانه حدود ۲۰ درصدی برای آنان در نظر گرفته شد. بنابراین مجموع افزایش دریافتی اعضای هیئت علمی نسبت به سال گذشته، به طور میانگین حدود ۶۵ تا ۷۵ درصد بوده است، نه ۱۰۰ یا ۱۲۰ درصد.

او مدعی شد: این در حالی است که برای کارمندان وزارت علوم علاوه بر افزایش حقوق، مزایای رفاهی قابل توجهی نیز در نظر گرفته شده است که در برخی دانشگاه‌ها از پنج تا ۲۰ میلیون تومان متغیر است.

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