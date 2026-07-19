به گزارش ایلنا، سید جواد حسینی در حاشیه جلسه شورای مشارکت‌های مردمی، با بیان اینکه علی‌رغم دشواری‌های هماهنگی بین شخصیت‌های ملی، این شورا پس از ۱۵ سال فعالیت خود را از سر گرفته است، گفت: ما امروز سیاست‌های دوازده‌گانه راهبردی و تفاهم‌نامه‌های ۴۷ گانه با دستگاه‌های مختلف را با هدف استقرار زیست‌بوم جامع مشارکت اجرایی می‌کنیم.

رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به سه اتفاق ویژه در این نشست گفت: برای اولین بار «حساب مشارکت‌های مردمی» با همکاری بانک ملت افتتاح می‌شود. این حساب به خیرین اجازه می‌دهد در هر نقطه از کشور، قلمرو جغرافیایی، جامعه هدف و نوع مشارکت خود را مشخص کنند و اطمینان کامل داشته باشند که منابع دقیقاً در همان مسیر هزینه خواهد شد.

وی افزود: در کنار این حساب، سامانه «نیک» نیز راه‌اندازی می‌شود که با مشخص کردن جزئیات مشارکت (میزان، حوزه و جغرافیا)، ابهامات را برای خیرین به صفر می‌رساند و بستری برای شفافیت مالی فراهم می‌کند.

­حسینی در بخش دیگری از سخنان خود از توافق برای راه‌اندازی یک پویش ملی خبر داد و گفت: بر اساس تفاهم‌نامه امروز با بانک ملت، این بانک در ساخت بیش از ۴۰ هزار واحد مسکونی ویژه افراد دارای معلولیت که اکنون در مراحل ساخت قرار دارند، مشارکت فعال خواهد داشت.

رئیس سازمان بهزیستی کشور در پایان با اشاره به آمار امیدبخش مشارکت‌های مردمی گفت: با وجود شرایط ویژه و محدودیت‌های اقتصادی، مشارکت‌های مردمی در سال جاری ۵۳ درصد رشد داشته است. نکته حائز اهمیت این است که در دفاع مقدس سوم، مشارکت‌های نقدی و غیرنقدی مردم به سازمان بهزیستی با وجود جنگی بودن شرایط، با رشدی ۴۱۰ درصدی نسبت به دوره‌های مشابه مواجه شد که نشان‌دهنده عزتمندی و سخاوت مثال‌زدنی ملت ایران است؛ به‌طوری‌که تنها در همین دوره، مردم بالغ بر ۱۷۵۰ میلیارد تومان به بهزیستی کمک کردند.

شایان ذکر است این مراسم با حضور جمعی از خیرین و نمایندگان خیریه‌های ملی در سازمان بهزیستی تهران برگزار شد.