به گزارش از وزارت علوم، با صدور احکام جداگانه‌ای از سوی حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس جشنواره بین‌المللی فارابی، تیم مدیریتی این دوره معرفی شدند:

وحید شالچی؛ دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

محمدتقی کرمی؛ رئیس دبیرخانه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

رضا ماحوزی؛ دبیر شورای علمی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

جشنواره بین‌المللی فارابی که از سال ۱۳۸۶ تاکنون، بستری برای شناسایی و معرفی پژوهش‌های برتر علوم انسانی و اسلامی بوده است، با رویکرد ارزیابی دقیق آثار فاخر علمی توسط دبیرخانه مستقر در «مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» برگزار خواهد شد. این رویداد به عنوان مهم‌ترین جشنواره علمی علوم انسانی در سطح ملی و بین‌المللی، نقش مؤثری در ترویج تولیدات علمیِ تراز در این حوزه ایفا می‌کند.

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