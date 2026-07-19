خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آغاز رسمی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی با معرفی ارکان اجرایی و علمی

آغاز رسمی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی با معرفی ارکان اجرایی و علمی
کد خبر : 1815440
لینک کوتاه کپی شد.

هفدهمین دوره از جشنواره بین‌المللی فارابی، معتبرترین رویداد علمی حوزه علوم انسانی و اسلامی در ایران، با معرفی ارکان اجرایی و علمی، رسماً کار خود را آغاز کرد.

به گزارش از وزارت علوم، با صدور احکام جداگانه‌ای از سوی حسین سیمایی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری و رئیس جشنواره بین‌المللی فارابی، تیم مدیریتی این دوره معرفی شدند:

وحید شالچی؛ دبیر هفدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

محمدتقی کرمی؛ رئیس دبیرخانه هفدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

رضا ماحوزی؛ دبیر شورای علمی هفدهمین جشنواره بین‌المللی فارابی

جشنواره بین‌المللی فارابی که از سال ۱۳۸۶ تاکنون، بستری برای شناسایی و معرفی پژوهش‌های برتر علوم انسانی و اسلامی بوده است، با رویکرد ارزیابی دقیق آثار فاخر علمی توسط دبیرخانه مستقر در «مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی» برگزار خواهد شد. این رویداد به عنوان مهم‌ترین جشنواره علمی علوم انسانی در سطح ملی و بین‌المللی، نقش مؤثری در ترویج تولیدات علمیِ تراز در این حوزه ایفا می‌کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل