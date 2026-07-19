تهران میزبان سومین سوگواره بینالمللی میراث اربعین
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران از برگزاری سومین سوگواره بینالمللی «میراث اربعین حسینی» در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه خبر داد و گفت: این رویداد با محوریت «میراث اربعین؛ زمینهساز تقویت هویت تمدنی جهان اسلام» فرصتی برای تبیین ابعاد فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و تمدنی اربعین و تبادل تجربه میان فعالان این حوزه فراهم میکند.
به گزارش ایلنا، امیر قاسمی با اشاره برگزاری سومین سوگواره بینالمللی «میراث اربعین حسینی» در روزهای ۳۰ و ۳۱ تیرماه، اظهار کرد: سومین سوگواره بینالمللی «میراث اربعین حسینی» به همت ستاد گردشگری شهرداری تهران، با مشارکت شتابدهنده فاخربوم و همکاری دستگاههای ذیربط، در موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار میشود.
وی افزود: امروز اربعین تنها یک رویداد مذهبی نیست، بلکه یک میراث زنده و جریانساز است که میتواند در تقویت هویت تمدنی جهان اسلام، توسعه گردشگری زیارت و گسترش دیپلماسی شهری نقشآفرین باشد.
قاسمی ادامه داد: این سوگواره با هدف تبیین ابعاد فرهنگی، اجتماعی، گردشگری و تمدنی اربعین، بازخوانی میراث ناملموس این رویداد بزرگ و توانمندسازی فعالان این حوزه برگزار میشود. تلاش کردهایم در این دوره، علاوه بر پرداختن به مباحث علمی و پژوهشی، زمینه گفتوگو و همافزایی میان پژوهشگران، فعالان فرهنگی، هنری، گردشگری و زیارت، مدیران شهری، دستاندرکاران مواکب و کاروانهای اربعینی را فراهم کنیم تا ظرفیتهای اربعین از منظر میراث فرهنگی و مدیریت شهری نیز بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
قاسمی با اشاره به برنامههای این سوگواره گفت: پنلهای تخصصی با حضور استادان و صاحبنظران برگزار خواهد شد که موضوعاتی همچون حافظه جمعی شهروندان، زیست شهری، تنوع قومی، دیپلماسی شهری، هنرهای آیینی، اربعین در منظومه فکری رهبر شهید انقلاب اسلامی و همچنین سیاستگذاری و مدیریت اربعین در ابعاد میراثی و گردشگری را بررسی میکنند.
وی افزود: برگزاری کارگاه آموزشی ویژه مواکب و کاروانهای اربعینی، نشستهای روایتگری، محفل شعر آیینی، نمایشگاه روایتهای هنری و آیینهای عزاداری اربعین حسینی از دیگر بخشهای این رویداد است که با هدف انتقال تجربه، تقویت مشارکتهای مردمی و توسعه ادبیات تخصصی حوزه اربعین پیشبینی شده است.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران با اشاره به برنامههای پیش از برگزاری سوگواره اظهار کرد: امسال شش پیشرویداد در پهنههای مختلف شهر تهران با محوریت میراث ناملموس و تجربیات اربعینی برگزار شده است. از جمله این برنامهها میتوان به تور «روایت میدان» در محدوده میدان فلسطین تا میدان انقلاب با محوریت میراث تجمعات ملی و مذهبی، برگزاری روضههای خیابانی، تور فرهنگی و مذهبی «حلواپزون» در صبح تاسوعا در محله تاریخی سنگلج با هدف معرفی آیینها و سنتهای محرم در تهران قدیم و همچنین برپایی موکبها و خدماترسانی در ۲۷ نقطه از مبادی ورودی و مسیرهای وداع و تشییع شهدای اخیر اشاره کرد.
وی افزود: این برنامهها با هدف روایت زیست شهری تهران و بازنمایی جلوههای هنرهای آیینی اربعین طراحی و اجرا شدهاند تا زمینه شکلگیری گفتمانی مشترک درباره میراث اربعین در فضای شهری فراهم شود. همچنین محله سنگلج، بازار تهران، گذرهای آیینی، مساجد و تکایای تاریخی از مهمترین کانونهای میراث ناملموس محرم در پایتخت به شمار میروند و بخشی از برنامههای سوگواره نیز به بازخوانی، مستندسازی و معرفی این ظرفیتهای فرهنگی اختصاص دارد.
به گزارش شهر، قاسمی با بیان اینکه پیشرویدادهای سوگواره همچنان ادامه دارد، گفت: طی روزهای آینده نیز برنامههایی در مساجد و تکایای قدیمی شمیران، تکیه اعظم دولاب در شرق تهران و همچنین یک پیشرویداد در شهر ری برگزار خواهد شد تا زمینه برای برگزاری هرچه بهتر سومین سوگواره بینالمللی «میراث اربعین حسینی» فراهم شود.
رئیس ستاد گردشگری شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: ستاد گردشگری شهرداری تهران تلاش دارد با استمرار برگزاری این سوگواره، جایگاه تهران را به عنوان شهری پیشرو در تولید دانش، روایت و تجربههای نوین در حوزه گردشگری زیارت و میراث اربعین تثبیت کند. بر همین اساس، حضور در این رویداد برای عموم علاقهمندان رایگان است و به تمامی شرکتکنندگان گواهی معتبر علمی اعطا خواهد شد. علاقهمندان میتوانند از طریق لینک https://evnd.co/syug9 در این سوگواره ثبتنام کنند.